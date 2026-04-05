Barcelona - Atlético de Madrid: fecha, hora y canal del partido de ida por los cuartos de final de la Champions League
En uno de los duelos más atractivos por los cuartos de final, el conjunto culé recibirá al Atlético de Madrid en el partido de ida por la Liga de Campeones.
Se viene una llave interesante en la Champions League. Barcelona y Atlético de Madrid se cruzarán en los cuartos de final del torneo internacional. El conjunto culé recibirá a los madrileños en el partido de ida en el Spotify Camp Nou. Este duelo se jugará este miércoles 8 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
Al igual que en las últimas semanas, este enfrentamiento se volverá a repetir ya que ambas escuadras se han visto las caras en competiciones como Copa del Rey, LaLiga y ahora Champions League, siendo este primer duelo el cuarto partido del año entre Barcelona y Atlético.
¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid?
Este encuentro está programado para iniciar a las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 a. m.
¿En qué canal ver Barcelona vs Atlético de Madrid?
Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto de este duelo por cuartos de final de Champions League.
Pronósticos para el Barcelona vs Atlético de Madrid
Las principales casas de apuesta dan como favorito a Barcelona sobre Atlético de Madrid para el partido.
- Betsson: gana Barcelona (1,52), empate (5,05), gana Atlético de Madrid (5,45)
- Betano: gana Barcelona (1,55), empate (4,70), gana Atlético de Madrid (5,30)
- Bet365: gana Barcelona (1,53), empate (4,75), gana Atlético de Madrid (5,25)
- 1XBet: gana Barcelona (1,58), empate (5,23), gana Atlético de Madrid (5,28)
- Coolbet: gana Barcelona (1,55), empate (5,10), gana Atlético de Madrid (5,20)
- Doradobet: gana Barcelona (1,53), empate (5,00), gana Atlético de Madrid (5,00).