La periodista Juliana Oxenford se mantiene muy activa en el mundo virtual. Uno de los proyectos que conduce es el pódcast de YouTube ‘Escuchamos y Juzgamos’, del canal Madi. Sin embargo, este jueves 19 anunció en vivo que dejará el programa, ya que no se siente cómoda con el cambio en el enfoque del contenido, que pasó de ser político a un tono más farandulero

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Asimismo, descartó tajantemente que su renuncia tenga relación con la reciente polémica discusión que tuvo con Phillip Butters. Días atrás, el comunicador lanzó fuertes comentarios contra uno de los presentadores del pódcast, conocido como ‘Tobi’, lo que generó una tensa confrontación con Oxenford, quien no dudó en defender a su compañero frente al precandidato presidencial.

Juliana Oxenford renuncia a su pódcast y marca distancia con el rumbo del programa

Juliana Oxenford sorprendió al anunciar en vivo su renuncia del pódcast ‘Escuchamos y Juzgamos’, que se transmite por YouTube. Desde el inicio del programa, dejó en claro su incomodidad con el rumbo que venía tomando el contenido. “Jean (productor), yo no me siento cómoda y no quiero dañar el programa”, dijo con serenidad, mirando a cámara, mientras la tensión crecía en el set.

La periodista explicó que su decisión no fue impulsiva ni se debió únicamente a la polémica entrevista con Phillip Butters, aunque reconoció que ese episodio fue el punto de quiebre. Según contó, desde hacía un mes ya sentía que no encajaba del todo con el equipo ni con el giro hacia temas más ligados al espectáculo. “Si esto va a ser solo chisme de farándula, yo no tengo vela en ese entierro”, sentenció al inicio del programa.

La situación se volvió más tensa cuando salió a colación la también renunciante Katty Villalobos, luego de que Tobi, otro miembro del equipo, comentara: “Ella está buscando su espacio”, en alusión a un supuesto acercamiento a PBO. “Lo que más pena me da es que no podemos despedir el espacio de la manera más correcta”, lamentó Juliana, dejando en claro que su decisión de salir fue tomada antes de ese incidente.

Juliana Oxenford revela el incómodo momento que vivió con su padre el día de su boda

En entrevista con Katty Villalobos, Juliana Oxenford recordó lo mal que la pasó el día de su boda con Milovan Radovic por culpa de su padre, Marcelo Oxenford. La periodista contó que el actor llegó con una actitud fría y hasta le reclamó por el gasto de gasolina.

“Me pasó a recoger y empezó con su ‘apúrate’, que sigues en Pachacamac, que cuesta un huevo la gasolina”, relató Juliana, dejando claro que no fue un momento feliz.

La situación no mejoró cuando se preparaba para ir a la ceremonia. “Me puse el vestido, salí de mi cuarto esperando que me dijera algo… y me soltó: ‘¡Apúrate, boluda, que llegamos tarde, yo no tengo mucho tiempo!’”, recordó con ironía.