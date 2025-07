Curwen le recuerda a Butters los pagos indebidos de Avanza País y este no sabe que responder: "Pero tú eres el sabelón"

Durante el streaming 'Brutalidad Política', el conductor Víctor Caballero 'Curwen' puso en aprietos al pre candidato presidencial, Phillip Butters, al recordarle un informe del dominical Punto Final en el que se revela que Avanza País, partido por el cual postula, pagó 465.000 soles por capacitaciones para militantes con fondos públicos a Global Perú Comunicaciones SAC, una empresa creada 15 días antes de firmar el contrato y que funcionaba en un puesto de fotocopias.

Además, que Luis Alexis Javier Pérez Romero, quien figuraba como gerente de la empresa, tenía 34 años y vendía zapatillas por internet. Ante la interrogante directa, Butters quedó visiblemente incómodo y solo atinó a responder que tenía que averiguar.

"Para yo saber tengo que preguntar. No sabia eso. Escúchame pues hermano. ¿Para qué te voy a decir que sé algo si no sé? Tengo que preguntar", respondió, mientras que Curwen lo tildó de 'sabelón' y le reclamó por no saber qué responder.

En otro momento de la conversación, el conductor le recordó que en una entrevista pasada que tuvo Butters con Milagros Leiva, el pre candidato se refirió a 'Lucho' Flores Reátegui, actual secretario general de Avanza País, como su "gran amigo" y que Flores también había sido contactado en el reportaje y se negó a divulgar el nombre de la persona que le recomendó contratar con esta compañía, a lo que Butters intentó desviar la pregunta respondiendo que él solo es un militantes, mas no miembro del comité ejecutivo del partido.

"Yo administro mis empresas y negocios. A mí me gustan las cosas claras a mí no me gusta que me hueveen. Yo en Avanza País soy militante, yo no soy miembro del comité ejecutivo, yo no soy un directivo. En la medida que ahora soy importante ya recién puedo preguntar. Es más, te invito la otra semana a mi programa y ahí te doy la respuesta en vivo", se excusó.

Curwen cuestionó el equipo que acompañaría a Phillip Butters

Por otro lado, Curwen cuestionó a Butters por el equipo que lo asesoraría en temas de seguridad, integrado por José Williams Zapata, Vicente Álvarez Moreno, Remigio Hernani Meloni, Gastón Rodríguez Limo, Juan Carlos Liendo y Miguel Hidalgo (hijo). En ese sentido, recordó que Williams fue quien presentó la llamada "ley mordaza", norma que endurece las penas por delitos contra el honor cometidos a través de medios de comunicación y que podría afectar directamente a los periodistas. Además, subrayó que Williams enfrenta una denuncia por colusión, tras haber incrementado de manera irregular el gasto en alimentos en el Congreso.

Asimismo, Curwen también precisó que Álvarez Moreno fue separado en 2016 de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el caso "Escuadrón de la muerte", un grupo acusado de realizar ejecuciones extrajudiciales.

Ante las críticas de Curwen, Butters intentó justificarse y desviar el tema mencionando a otro involucrado en el caso. "Tal es así que al que han acusado y sentenciado, lo exculpan y por eso regresa. Y por eso el señor Prado Ravines está fugado", intentó excusarse Butters.