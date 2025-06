Mario Broncano, un prometedor boxeador peruano nacido en La Victoria, vivió una infancia marcada por la pobreza y la necesidad. A los 12 años, ya estaba involucrado en la delincuencia y las adicciones a las drogas, lo que lo llevó a ser internado en el reformatorio 'Maranguita'. Fue allí donde descubrió el boxeo, una disciplina que le ofreció una salida. A pesar de sus esfuerzos y del apoyo de un entrenador cubano, sus problemas personales lo apartaron de sus sueños, impidiéndole participar en los Juegos Bolivarianos y las Olimpiadas de Seúl.

Tras su paso por el penal de Lurigancho y varios enfrentamientos con la ley, Broncano sufrió la pérdida de su ojo izquierdo en una pelea que terminó con su carrera en el boxeo. Sin embargo, después de años de estar rodeado de este oscuro mundo, en un reportaje realizado en el programa 'Día D' de ATV, se descubrió que Mario Broncano salió de la cárcel hace seis años y que lleva un año liberado de sus adicciones a las drogas.

¿A qué se dedica actualmente Mario Broncano?

En el reportaje, se pudo ver que Mario Broncano trabaja desde temprano como vigilante en la primera cuadra de la avenida Sáenz Peña, en La Victoria, gracias al apoyo de unos amigos. "Yo ya le gané a la coca, la pasta y el crack", aseguró Broncano. Asimismo, antes de salir a trabajar, siempre se encomienda a Dios. Durante su horario laboral, reparte encomiendas y recados, vigila los talleres de la zona y también se anima a entrenar boxeo con sus amigos del barrio.

Durante las noches, trabaja como seguridad vigilando carros en la cuadra uno de la avenida Antonio Raimondi. "Chambeo desde las siete de la noche hasta las siete de la mañana. Siempre tengo que darme una vuelta, porque puede haber un intrépido", resaltó. Luego de su jornada laboral, se va a descansar a un pequeño departamento en La Victoria que consiguió gracias a un amigo llamado Renzo. Además, está casado desde hace seis años con su esposa Erika Salas.

Mario Broncano consiguió ayuda en el Centro Victoria para superar su adicción

Incluso, mencionó que integra el grupo Centro Victoria, un lugar para superar las adicciones, para asegurarse de acabar con su dependencia a las drogas. "Siempre me dicen: 'Negro, no vayas a retroceder'. No me tientan. El que la quiere hacer, la hace, pero siempre miro atrás, veo cómo era antes y era lamentable", señaló al reportero de 'Día D' al preguntarle si alguna persona lo había tentado a probar nuevamente las drogas.

Un trabajador de este centro comentó que Mario había llegado en una situación deplorable. "Llegó con una tos que no le paraba. Llegó con el rostro demacrado, lleno de hongos, y pensaba que se iba a morir, porque la gente que por lo general viene así tiene tuberculosis. Pero aquí siempre enseñamos el poder de Dios".

Mario Broncano mencionó que estuvo en coma en tres ocasiones, al borde de la muerte, por tres impactos de bala que recibió en la cabeza, y también que tiene 175 cortes en su cuerpo. "Gracias a Dios estoy vivo", señaló.