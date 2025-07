Boca Juniors afronta un momento muy complicado en la temporada. Con la llegada del entrenador Miguel Ángel Russo, se espera que el gigante argentino lograra revertir su mal presente; sin embargo, el equipo xeneize sigue mostrando un pobre nivel y la prensa no tuvo reparos en arremeter contra los futbolistas.

Uno de los señalados por los aficionados y los medios de comunicación fue el peruano Luis Advíncula, quien hasta hace algunos meses era considerado un referente del plantel.

Prensa argentina destruye a Luis Advíncula tras crisis de Boca Juniors

El desencadenante de esta iracunda reacción de la prensa fue la reciente derrota 1-0 ante Huracán por la tercera jornada del Torneo Clausura de Argentina. Por si fuera poco, con este resultado Boca Juniors alcanzó su peor racha histórica sin conseguir triunfos (11 partidos).

Si bien las feroces críticas se posaron sobre los jugadores del plantel, uno de los más cuestionados fue Luis Advíncula. El medio TyC Sports sorprendió al ponerle una calificación de -1 y consideró que su presencia ante el 'Globo' fue inoperante.

"La nada misma. Volvió a ser titular -vaya a saber uno por qué- y no gravitó en ningún aspecto del juego. En realidad, todo lo que tocó lo empeoró", indicaron en su página web.

DT de Boca Juniors anuncia que habrá cambios

En el inicio de la conferencia de prensa, el entrenador Miguel Ángel Russo no dudó en hacer cargo del mal momento que afronta su equipo. "Me hago cargo de todo, corresponde que me haga cargo de todo, hay que encontrarle la vuelta y seguir trabajando", afirmó.

"No digo que tocó fondo porque en definitiva material tenés, yo creo que llegó el momento de cambiar algunas cosas, en estos 15 días que tenemos que trabajar mucho para lograr el cambio que el club necesita. Yo me hago cargo de todo, no los jugadores, y no busquen cosas donde no las hay", concluyó.