Después de doce partidos sin conseguir una victoria desde abril, cuando enfrentó a Estudiantes de La Plata, el cuadro 'xeneize' rompió su mala racha al golear 3-0 a Independiente Rivadavia como visitante, en el marco de la quinta jornada de la Superliga Argentina. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo puso fin a ese maleficio tras haber disputado, durante cuatro meses, el torneo local, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes.

El fin de la peor racha negativa de Boca Juniors sin ganar un solo partido

En el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura de la Superliga Argentina, Boca Juniors llegó al encuentro contra Independiente Rivadavia en medio de una crisis de resultados que ponía en tela de juicio la continuidad de Miguel Ángel Russo. En su reciente tercera etapa al mando del combinado 'xeneize', el técnico no había logrado conseguir un triunfo en los últimos meses luego de competir por el torneo local, Copa Argentina y en el Mundial de Clubes 2025.

Leandro Paredes fue uno de los jugadores más destacados del partido ante Independiente Rivadavia.

Con Luis Advíncula en el banco de suplentes en los 90 minutos de juego, Boca Juniors mostró desde el primer minuto una clara intención de buscar el triunfo ante un rival que, como local, suele complicar a los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla de posiciones. Aunque no desplegó un juego lucido, a los 30 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina y varias acciones de peligro en el área del equipo local, el reciente fichaje Leandro Paredes lanzó un centro sin destino que, tras un desafortunado desvío de Ezequiel Centurión, terminó en autogol y significó el primer tanto del partido.

La reacción de Independiente Rivadavia fue inmediata y generó varias acciones de peligro con el objetivo de igualar el marcador, sobre todo durante la segunda mitad. Sin embargo, la falta de eficacia en los últimos metros le impidió al combinado 'leproso' conseguir un mejor resultado. Más adelante, la contundencia del cuadro 'azul y oro' fue suficiente para sentenciar un marcador abultado con los goles de Exequiel Zeballos y Alan Velasco, a los minutos 88 y 90, respectivamente.

Con este resultado, Boca Juniors sumó su primera victoria después de cuatro meses y se coloca en la décima posición del Torneo Clausura de la Superliga Argentina.

Las recientes decepciones de Boca Juniors en lo que va en el 2025

La mala racha del equipo de la Ribera fue portada de los principales medios argentinos y provocó el descontento de los hinchas, quienes exigieron cambios en la dirigencia y la contratación de refuerzos de mayor nivel. El plantel, dirigido por Fernando Gago desde inicios de año, fue eliminado de forma sorpresiva por Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores. A consecuencia de ello, y para revertir la situación, el regreso de Miguel Ángel Russo no significó una mejoría, ya que el equipo tuvo una discreta participación en el Mundial de Clubes y fue eliminado de la Copa Argentina por Atlético Tucumán, lo que profundizó su crisis deportiva.