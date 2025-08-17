HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue el minuto a minuto de sus confesiones
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue el minuto a minuto de sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue el minuto a minuto de sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue el minuto a minuto de sus confesiones     
Deportes

Boca Juniors de Luis Advíncula rompió su mala racha de 12 partidos sin ganar tras golear por 3-0 a Independiente Rivadavia

El cuadro 'xeneize' goleó por 3-0 a Independiente Rivadavia y acabó con una racha negativa de cuatro meses sin triunfos en competiciones locales e internacionales.

Boca Juniors goleó por 3-0 a Independiente Rivadavia y rompió una mala racha de cuatro meses sin conocer la victoria.
Boca Juniors goleó por 3-0 a Independiente Rivadavia y rompió una mala racha de cuatro meses sin conocer la victoria. | Foto: composición LR/Olé

Después de doce partidos sin conseguir una victoria desde abril, cuando enfrentó a Estudiantes de La Plata, el cuadro 'xeneize' rompió su mala racha al golear 3-0 a Independiente Rivadavia como visitante, en el marco de la quinta jornada de la Superliga Argentina. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo puso fin a ese maleficio tras haber disputado, durante cuatro meses, el torneo local, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes.

El fin de la peor racha negativa de Boca Juniors sin ganar un solo partido

En el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura de la Superliga Argentina, Boca Juniors llegó al encuentro contra Independiente Rivadavia en medio de una crisis de resultados que ponía en tela de juicio la continuidad de Miguel Ángel Russo. En su reciente tercera etapa al mando del combinado 'xeneize', el técnico no había logrado conseguir un triunfo en los últimos meses luego de competir por el torneo local, Copa Argentina y en el Mundial de Clubes 2025.

Leandro Paredes fue uno de los jugadores más destacados del partido ante Independiente Rivadavia.

Leandro Paredes fue uno de los jugadores más destacados del partido ante Independiente Rivadavia.

PUEDES VER: DT de Boca Juniors saca cara por el fútbol sudamericano en el Mundial de Clubes: "El mundo nos respeta"

lr.pe

Con Luis Advíncula en el banco de suplentes en los 90 minutos de juego, Boca Juniors mostró desde el primer minuto una clara intención de buscar el triunfo ante un rival que, como local, suele complicar a los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla de posiciones. Aunque no desplegó un juego lucido, a los 30 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina y varias acciones de peligro en el área del equipo local, el reciente fichaje Leandro Paredes lanzó un centro sin destino que, tras un desafortunado desvío de Ezequiel Centurión, terminó en autogol y significó el primer tanto del partido.

La reacción de Independiente Rivadavia fue inmediata y generó varias acciones de peligro con el objetivo de igualar el marcador, sobre todo durante la segunda mitad. Sin embargo, la falta de eficacia en los últimos metros le impidió al combinado 'leproso' conseguir un mejor resultado. Más adelante, la contundencia del cuadro 'azul y oro' fue suficiente para sentenciar un marcador abultado con los goles de Exequiel Zeballos y Alan Velasco, a los minutos 88 y 90, respectivamente.

PUEDES VER: Boca Juniors y la sólida medida que tomó sobre el futuro de Luis Advíncula tras eliminación del Mundial de Clubes

lr.pe

Con este resultado, Boca Juniors sumó su primera victoria después de cuatro meses y se coloca en la décima posición del Torneo Clausura de la Superliga Argentina.

Las recientes decepciones de Boca Juniors en lo que va en el 2025

La mala racha del equipo de la Ribera fue portada de los principales medios argentinos y provocó el descontento de los hinchas, quienes exigieron cambios en la dirigencia y la contratación de refuerzos de mayor nivel. El plantel, dirigido por Fernando Gago desde inicios de año, fue eliminado de forma sorpresiva por Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores. A consecuencia de ello, y para revertir la situación, el regreso de Miguel Ángel Russo no significó una mejoría, ya que el equipo tuvo una discreta participación en el Mundial de Clubes y fue eliminado de la Copa Argentina por Atlético Tucumán, lo que profundizó su crisis deportiva.

Notas relacionadas
Boca Juniors empezó a tomar medidas y borró a histórico jugador en medio de crisis: "No puede ir al vestuario"

Boca Juniors empezó a tomar medidas y borró a histórico jugador en medio de crisis: "No puede ir al vestuario"

LEER MÁS
Prensa argentina destruye a Luis Advíncula con cruel calificativo por crisis en Boca Juniors: "Todo lo que tocó lo empeoró"

Prensa argentina destruye a Luis Advíncula con cruel calificativo por crisis en Boca Juniors: "Todo lo que tocó lo empeoró"

LEER MÁS
Boca Juniors se despide de la Copa Argentina: cayó 2-1 ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Boca Juniors se despide de la Copa Argentina: cayó 2-1 ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario anuncia fuerte medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura: "Tomaremos acciones legales"

Universitario anuncia fuerte medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura: "Tomaremos acciones legales"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada HOY, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

Resultados 5y6 La Rinconada HOY, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

LEER MÁS
Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

LEER MÁS
Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

LEER MÁS
Álex Valera y su claro optimismo previo a enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y Alianza Lima por Liga 1: "Estamos preparados"

Álex Valera y su claro optimismo previo a enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y Alianza Lima por Liga 1: "Estamos preparados"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota