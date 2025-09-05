Kylian Mbappé anotó y se acerca al récord de Thierry Henry, máximo goleador de Francia

¡Se puso gallito! Francia no podía defraudar a sus hinchas y ayer, de la mano de Kylian Mbappé, sacó un buen triunfo ante Ucrania en el inicio de las Eliminatorias de Europa (2-0). El atacante del Real Madrid fue figura y se hizo presente con un tanto, sumando con la selección mayor 51 tantos y poniéndose solo a 6 de Thierry Henry (57), máximo anotador galo.

En la que era, a priori su salida más complicada en el Grupo D, donde también están Azerbaiyán e Islandia, los franceses dominaron con nitidez la primera parte, en la que se adelantaron con tanto de Michael Olise (10’), quien definió de zurda casi desde el punto de penal. No pasaron muchos minutos cuando otra vez Olise asustó a los ucranianos y estuvo a poco de ampliar diferencias.

Para el complemento, el “gallito” falló reiteradas situaciones de gol, hasta que llegaría el de la tranquilidad. Aurélien Tchouaméni envió un pase largo para Mbappé (82’). Con el balón a sus pies, el ‘10’ corrió y amagó para definir a placer frente al arquero y asegurar los tres primeros puntos para Francia. "No es poca cosa. Es un honor igualar a un jugador como Henry, pero ahora quiero superarlo (risas). Todos sabemos lo que él representa”, declaró “Kiky".

En otros resultados: Italia 5-0 Estonia, Islas Feróe 0-1 Croacia, Grecia 5-1 Bielorrusia, Eslovenia 2-2 Suecia, Dinamarca 0-0 Escocia.

En tanto, hoy juegan: Armenia vs. Portugal e Inglaterra vs. Andorra (11:00 a.m.); Austria vs. Chipre, Irlanda vs. Hungría y San Marino vs. Bosnia-Herzegovina (1:45 p.m.).