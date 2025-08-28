Binacional fue el primer club en despedirse de la Liga 1 2025. El conjunto de Juliaca perdió la categoría oficialmente luego de una resolución judicial que dejó sin efecto su amparo legal en primera división. La situación que atraviesa el Poderoso del Sur es trágica y aún más la de los jugadores, quienes se han quedado sin trabajo para lo que resta del año. En medio de este contexto, Róger Torres, volante colombiano, decidió romper su silencio para relatar el duro momento que vive él y sus compañeros después de descender.

En conversación con Ovación, Torres señaló que Deportivo Binacional les debe el pago del mes de julio. Además, contó que el presidente del club no apareció nunca después del comunicado en el que confirmaban su descalificación de la Liga 1.

PUEDES VER: Juan Reynoso explicó por qué no alcanzó el mejor nivel de los jugadores en la selección peruana: Nos frustraba

Jugador de Binacional cuenta el duro momento que vive tras descender

"Deportivo Binacional nos debe todo julio y estuvimos entrenando hasta que salió el comunicado de la FPF (19 de agosto). Al día siguiente fuimos a entrenar, pero nos devolvieron nuestras cosas y ya entre los amigos nos despedimos", empezó diciendo Torres en la entrevista.

Asimismo, reconoció que la noticia les cayó como un baldazo de agua fría. "Nos deben todo julio y hasta la fecha que estuvimos entrenando. La noticia nos tomó por sorpresa, no apareció el presidente y todos nos quedamos a la deriva. Hace dos días que estoy en Colombia, estuve esperando algún pasaje o algo, y no llegó", agregó.

Finalmente, contó que asumió los gastos de uno de sus compañeros, puesto que él lo recomendó para que llegue al club. "Habíamos armado un mejor plantel para el Clausura, estamos muy afectados por esta noticia, en lo personal venía en buen momento con 4 goles y 3 asistencias. Además, yo había recomendado a Carlos Pérez y me tocó asumir los gastos de él", concluyó.

Así quedó la tabla el Clausura 2025 con el descenso de Binacional