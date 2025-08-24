HOYSuscripcion LR Focus

Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
Claudio Pizarro y la vez que tuvo una reacción divertida al momento de elegir entre el ceviche y la comida alemana

Claudio Pizarro, emblemático futbolista peruano que destacó en la Bundesliga, fue entrevistado por el tiktoker Viet Chau sobre sus preferencias gastronómicas.

Claudio Pizarro participó en una divertida dinámica gastronómica con el tiktoker alemán Viet Chau.
Claudio Pizarro participó en una divertida dinámica gastronómica con el tiktoker alemán Viet Chau. | Foto: composición LR/TikTok - Viet Chau

Claudio Pizarro, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del fútbol peruano, ha tenido una carrera exitosa en el extranjero, sobre todo en la Bundesliga, donde se posicionó como uno de los goleadores más destacados de la división de honor del fútbol alemán. No obstante, su camino y su establecimiento en el país teutón han sido objeto de admiración y crítica por la afición peruana, ya que muchos dudaban de su sentir patriótico debido al largo tiempo que llevaba radicando fuera del Perú. En ese sentido, un tiktoker llamado Viet Chau entrevistó al exfutbolista del Bayern Múnich para saber sobre sus preferencias gastronómicas.

La diversidad de platos alemanes y las preferencias de Claudio Pizarro

El creador de contenido alemán, condecorado como el ganador gastronómico en los TikTok Awards, edición alemana 2024, anunció la participación del 'Bombardero de los Andes' en el espacio 'Comida bávara con Claudio Pizarro'.

PUEDES VER: Claudio Pizarro sigue haciendo historia: leyenda peruana contará con un capítulo en importante serie de HBO

lr.pe

Desde un inicio, el famoso tiktoker la hace elegir entre la Weißwurst (una salchicha blanca hecha con carne de ternera y de cerdo junto con especias) y el Leberkäse (otro embutido muy popular), a lo que el exfutbolista se decantó por la segunda opción.

Luego, las preguntas continuaron para Claudio Pizarro, quien se vio en graves aprietos ante antojos como Zwiebelbraten, Obatzda y Schweinshaxe. Este último parecía ser su plato favorito; sin embargo, Viet Chau le tenía preparada una sorpresa al final del video para poner a prueba sus raíces peruanas.

PUEDES VER: Claudio Pizarro fue reconocido por la UPC como Profesor Honorario por su "notable trayectoria en el fútbol"

lr.pe

¿Ceviche o schweinshaxe?

Al oír esa pregunta, Claudio Pizarro no tuvo reparos en responder rápidamente y su elección fue muy clara: ceviche, lo que generó una reacción divertida entre 'Pizza' y el tiktoker, quien puso en su cuenta personal de TikTok: "El final fue claro".

Esta elección puso en evidencia los claros gustos gastronómicos del exdelantero y que no olvida sus raíces peruanas a pesar de llevar más de veinte años radicando en Alemania.

