Colo Colo anuncia "clásico de la hermandad" ante Alianza Lima como parte de la celebración por su centenario

Este encuentro ante Alianza Lima simboliza el cierre de la Gira Centenario del Cacique, un recorrido que comenzó en enero y celebró el legado del club con varias presentaciones en diferentes ciudades.

Alianza Lima visita Chile para enfrentarse a Colo Colo por amistoso. Foto: Colo Colo
Alianza Lima visita Chile para enfrentarse a Colo Colo por amistoso. Foto: Colo Colo

El Estadio Monumental de Chile será escenario de un emocionante amistoso internacional. En este evento, los clubes hermanos Colo Colo y Alianza Lima se verán las caras en un partido que reunirá a exfutbolistas y leyendas de ambas instituciones. Este encuentro promete ser una celebración del fútbol entre 2 viejos conocidos en plena época llena de conflictos entre algunas hinchadas en Sudamérica.

Además, este evento marcará el cierre de la Gira Centenario llevada a cabo por figuras del Cacique, que comenzó en enero y concluirá el sábado 6 de septiembre. Durante este recorrido, los Albos visitaron diversas ciudades del país y se enfrentaron en varios partidos amistosos contra otras reconocidas figuras, celebrando así su legado en el fútbol.

¿Cuándo se jugará el Clásico de Colo Colo ante Alianza Lima?

El Clásico se jugará el 6 de septiembre en el Estadio Monumental de Chile. "El Club Social y Deportivo Colo Colo anunció el inicio de la venta de entradas para sus seguidores. Los socios y socias del club disfrutarán de un 30% de descuento y podrán adquirir más de dos entradas. Además, quienes utilicen Mercado Pago recibirán un 20% de descuento adicional. Las entradas estarán disponibles para el público en general a partir de este sábado", se puede leer en el post de Colo Colo.

Historial entre Alianza y Colo Colo

Los blanquiazules y los albos se han enfrentado tres veces en la Copa Libertadores. Los dos primeros encuentros fueron en la edición del 2022 por la fase de grupos. En la ida, el Cacique se impuso 2-1 en Santiago con tantos de Juan Lucero y Esteban Pavez, mientras que Édgar Benítez descontó para los íntimos.

En el encuentro de vuelta, Alianza y Colo Colo empataron 1-1 en Lima con anotaciones de Wilmer Aguirre y Juan Lucero. El último choque entre ambos fue el 23 de abril del 2024 en la capital chilena, donde terminó con una igualdad sin goles. Estos partidos son intensos, pero siempre especiales por la hermandad que los une desde el pasado.

 

