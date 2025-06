Arturo Vidal vuelve a ser protagonista de un polémico episodio en el fútbol chileno. Luego de pelar con su propio compañero de equipo, el experimentado volante sufrió una insólita expulsión en los minutos finales de la derrota de Colo-Colo frente a Audax Italiano por la primera división del balompié sureño.

En la agonía del compromiso, el popular 'King' fue a recriminarle al árbitro Fernando Véjar por sus decisiones durante el cotejo; sin embargo, ante los constantes reclamos, el colegiado decidió sacarle dos cartulinas amarillas de forma consecutiva y, por ende, expulsarlo.

Arturo Vidal despotrica contra árbitro tras derrota de Colo-Colo

Al ser consultado sobre esta acción, Arturo Vidal, volante que pasó por clubes de la talla del Barcelona y Bayern Múnich, remarcó que el juez principal no tiene el carácter suficiente para dirigir en la máxima categoría.

"La expulsión es de locos, no entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo-Colo, creo que no debería arbitrar. En Segunda o Tercera División podría si no le gusta la presión o si no aguanta a un jugador de alto nivel o que un capitán le diga las cosas. Que te saquen amarilla, por eso, creo que es de locos", manifestó ante los medios de comunicación.

"Ojalá que los próximos partidos nos toquen mejores árbitros. Lo estaba haciendo bien, pero cuando uno le dice cosas y no sabe reaccionar, o a ellos no más les gusta tratar mal a los jugadores, creo que eso está muy mal. Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije ‘hu***, en el primero te demoraste un segundo cuando nos anulaste el gol que hicimos, ¿y en este lo haces tan rápido?’. Ahí no le gustó mucho, después le dije ‘hu***, revísalo, revísalo’ y me sacó las dos amarillas", agregó.

La polémica de Arturo Vidal con su compañero de equipo

Hace algunas semanas, Vidal perdió los papeles en pleno partido de Colo-Colo contra Deportes Iquique luego de fallar un penal y anotar un autogol: el futbolista de 38 años increpó a su compañero y arquero Fernando De Paul en el campo de juego. Lejos de ponerle fin a este episodio, la discusión continuó en los vestuarios.