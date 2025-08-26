Oliver Sonne se estrenó con gol en la victoria del Burnley por la EFL Cup. Este martes 26 de agosto, el peruano fue protagonista al anotar en la tercera ronda frente al Derby County. Su tanto llegó al minuto 90+1 con un zurdazo que sentenció el 2-1. El partido estaba igualado y parecía definirse desde el punto de penal, pero el gol del popular ‘Vikingo’ terminó dándole la clasificación a su equipo a la siguiente fase.

Tras el encuentro, los ‘Clarets’ no dudaron en destacar la anotación a través de Instagram y se rindieron ante Sonne. En la publicación, varios hinchas peruanos celebraron el gol del jugador y le enviaron mensajes de aliento.

Burnley y su mensaje tras victoria y gol de Sonne

Burnley deja mensaje tras victoria y gol de Sonne: el club compartió una foto del futbolista celebrando, acompañada de la frase “Poniéndonos el sombrero para la próxima ronda”, en referencia a su clasificación en el torneo.

Publicación del Burnley. Foto: captura de IG

¿Cómo fue el gol de Oliver Sonne?

Tras un gran pase en profundidad, el defensor quedó mano a mano con el portero. A pesar de la marca, logró rematar con la pierna izquierda y venció al guardameta con un zurdazo bien colocado al rincón, imposible de detener.

¿Cuántos partidos ha jugado Sonne con el Burnley?

En la presente temporada, el jugador ha disputado 3 partidos entre la Premier League y la EFL Cup. En el torneo inglés ha tenido participación en 2 encuentros, sumando 95 minutos sin goles ni asistencias. En la EFL Cup fue determinante al anotar, en el cual completó los 90 minutos. En total, registra 185 minutos jugados y un gol.