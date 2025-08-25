HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Ricardo Gareca aclaró la verdad acerca de su 'fobia' al color verde por cábala: "Se magnificó"

En entrevista con Jefferson Farfán, el extécnico de la selección peruana contó qué era lo que realmente le incomodaba del verde y cómo intentaron usar eso en su contra cuando era DT de Chile.

Ricardo Gareca recordó que en 2024, cuando volvió al Perú como DT de Chile, le llenaron el camerino de sillas verdes. Foto: composición de LR/captura de YouTube/Instagram
Ricardo Gareca recordó que en 2024, cuando volvió al Perú como DT de Chile, le llenaron el camerino de sillas verdes. Foto: composición de LR/captura de YouTube/Instagram

Ricardo Gareca fue el último invitado del programa 'Enfocados', que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En una amena charla con los exjugadores, el 'Tigre' rememoró algunos momentos que vivió como DT de la selección peruana, etapa en la cual uno de los aspectos que más se quedaron en la memoria de los hinchas fue su fama de 'cabulero'.

Entre las diversas cábalas atribuidas al seleccionador estaba la creencia de que le desagradaba cualquier cosa que tuviera el color verde. Si bien Gareca reconoció en parte la veracidad de esta afirmación, aclaró que no era tan extremista al respecto.

PUEDES VER: André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: 'Profe', déjeme ganar...'

lr.pe

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre su 'fobia' al verde?

"Se armó una pelota por algo chiquito… No me iba al extremo de que no haya nada verde. Yo solo le decía a los muchachos que los chimpunes no fueran verdes, pero de ahí se originó algo más (grande)", fue la respuesta del argentino ante la consulta de Guizasola.

El estratega recordó cómo, cuando volvió al país como DT de Chile para jugar por eliminatorias, tuvo un recibimiento peculiar en el estadio. "La otra vez cuando vine con Chile me pusieron sillas y papeles verdes en el vestuario. A mí no me interesaba eso, todo se magnificó, no era tanto así. Eran los chimpunes más que nada", aseguró.

PUEDES VER: Barcos fulminante contra Valera sobre bronca en el clásico: 'Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar'

lr.pe

¿Por qué a Ricardo Gareca no le gustaba el color verde?

Hace algunos años, dos futbolistas que habían sido dirigidos por Gareca en Universitario contaron anécdotas acerca de la peculiar relación del técnico con el color verde. Jesús Rabanal confirmó que lo que le disgustaba al 'Flaco' era dicho color en los chimpunes. "Me compré unos chimpunes verdes, tenían descuento y como no siempre tenían esos precios me los llevé. (....) El 'profe’ me vio en el campo y me dijo ‘sácate los chimpunes’. Tuve que entrenar con mis zapatos viejos", contó el 'Charra'.

Donny Neyra, por su parte, explicó que la raíz de todo se remontaba a la época del 'Tigre' como jugador del América de Cali. "¿Sabes por qué le tiene fobia al color verde? Por el Deportivo Cali (clásico rival del América). Fuera que era entrenador y todo, contaba sus experiencias y ‘el verde imposible’, siempre decía (....) Fue a Palmeiras y cambió todo a color azul”, dijo el 'Bidón'.

