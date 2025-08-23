Venezuela vs Puerto Rico baloncesto, FIBA AmeriCup EN VIVO: hora, dónde ver y cómo llega la Vinotinto de las Alturas al juego de basket

Históricamente, Puerto Rico ha sido una piedra en el zapato para Venezuela. | Foto: composición LR/FVB/Fbpur

Históricamente, Puerto Rico ha sido una piedra en el zapato para Venezuela. | Foto: composición LR/FVB/Fbpur

El juego de baloncesto Venezuela vs Puerto Rico por FIBA AmeriCup EN VIVO irá por DSports este 23 de agosto. A partir de las 8.40 p. m., la Vinotinto de las Alturas chocará contra los boricuas por la fase de grupos del torneo. Courtside 1891 transmitirá por internet todas las incidencias desde el polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

El quinteto de Ronald Guillén no puede volver a fallar, ya que perdió con Canadá en del debut. Otra derrota podría condenarlo al último lugar. Sin embargo, a lo largo de la historia del basket de selecciones, PR ha sido un rival muy complicado para los criollos. Sigue el minuto a minuto del partido de Venezuela vs Puerto Rico HOY por FIBA AmeriCup EN VIVO.

¿A qué hora es el juego de baloncesto Venezuela vs Puerto Rico por FIBA AmeriCup 2025?

El juego de baloncesto entre Venezuela vs Puerto Rico empieza a las 8.40 p. m. de hoy, 23 de agosto. Apunta los horarios que rigen para el resto de países de Latinoamérica:

Venezuela y Puerto Rico: 8.40 p. m.

República Dominicana, Estados Unidos (Miami y Nueva York): 8.40 p. m.

Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (Chicago y Texas): 7.40 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9.40 p. m.

México (centro), Nicaragua: 6.40 p. m.

México (Pacífico), Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas y Seattle): 5.40 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Puerto Rico por FIBA AmeriCup EN VIVO?

Enlistamos los distintos canales de televisión y plataformas de streaming que pasan el choque:

En Venezuela: DSports

En Puerto Rico: WAPA Deportes

En Estados Unidos: Courtside 1891

En todo el mundo: Courtside 1891.

Venezuela vs Puerto Rico baloncesto hoy: ¿cómo llegan al juego?

Luego de perder 88-54 a manos de Canadá en su debut, Venezuela se mantiene en el último lugar del grupo B con una diferencia de -34 y un punto. Entretanto, Puerto Rico, que derrotó 93-59 a Panamá en su primer partido, marcha líder y acumula dos puntos.