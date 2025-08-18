La Vinotinto de las Alturas ya tiene lista su artillería: la lista de convocados de Venezuela para 'romperla' en el AmeriCup 2025 de Nicaragua
La mira está puesta en el título. El seleccionado de baloncesto de Venezuela oficializó su lista de jugadores convocados para el AmeriCup 2025. Sin Gregory Vargas, la Vinotinto buscará una nueva final.
La Vinotinto de las Alturas va con todas sus armas al AmeriCup 2025. La selección de baloncesto de Venezuela ya presentó su lista de convocados para el torneo que reunirá a las mejores selecciones de la región en Nicaragua. Entre los llamados, destacan los nombres de José Ascanio y David Cubillán. Sin embargo, también resalta la ausencia del bueno de Gregory Vargas.
Todos estos jugadores estarán bajo el mando de Ronald Guillén, quien buscará el segundo título de la historia del quinteto venezolano en la competencia. Con un grupo repleto de jóvenes, como Enrique Medina, Yeferson Guerra, Franger Pirela y demás, el exentrenador de Gladiadores de Anzoátegui apunta a una nueva presencia en el podio, hecho que ya sucedió en 1992, 2005 y 2015 (campeón).
Lista de convocados de la Vinotinto de las Alturas para el AmeriCup 2025 de Nicaragua
Esta es la lista de convocados de la Vinotinto de las Alturas para el AmeriCup 2025 de Nicaragua. En total, Venezuela llamó a 12 jugadores:
- José Ascanio - ala pívot
- Elian Centeno - ala pívot
- Anyelo Cisneros - alero
- David Cubillán - base
- Fernando Fuenmayor - alero
- Carlos Fulda - escolta
- Yeferson Guerra - escolta
- Windi Graterol - pívot
- Enrique Medina - pívot
- Edwin Mijares - base
- Franger Pirela - base
- Yohanner Sifontes - escolta.
¿Quién es el entrenador de la selección de basket de Venezuela y cuál es su comando técnico?
Ronald Guillén es el entrenador de la selección de basket de Venezuela. En el AmeriCup, el estratega estará acompañado por sus asistentes Yonaiker Ecker y Alexis Cedres. El resto del comando técnico lo conforman los siguientes profesionales:
- Scouts: Diego Vásquez y Raimond Kahwati
- Doctor: Alberto Rodríguez
- Preparafor físico: Andrés Añasco
- Fisioterapeuta: Daniel Galindez
- Utilero: Julio Cabrera
- Team manager: José Vargas
- Head delegation: Javier Izquiel.
Calendario de Venezuela en el AmeriCup 2025
- Viernes 22 de agosto: Venezuela vs Canadá (5.40 p. m.)
- Sábado 23 de agosto: Venezuela vs Puerto Rico (8.40 p. m.)
- Lunes 25 de agosto: Venezuela vs Panamá (3.10 p. m.)