LDU dio el golpe en la Copa Libertadores al eliminar al vigente campeón, Botafogo, para convertirse en el único club no argentino ni brasileño que jugará los cuartos de final del torneo. En Quito, el cuadro albo hizo respetar su localía frente al Fogao, que sintió el rigor de la altura ecuatoriana, según dejó entrever el DT Davide Ancelotti.

El hijo de Carlo Ancelotti, quien asumió las riendas del club poco después de la llegada de su padre a la selección brasileña, dejó entrever que las duras condiciones geográficas que encontró en Sudamérica habrían influido en la derrota de su escuadra.

¿Qué dijo Davide Ancelotti tras ser eliminado por LDU?

"En Europa no hay ciudades a 2.800 metros. Hay que adaptarse, (tampoco) hay un viaje de 6 horas para llegar a jugar un partido. Son todas las cosas que hay que considerar a nivel táctico para competir. Si haces un partido aquí para presionarles alto, te machacan", declaró el estratega de 36 años para los medios desde el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En el cuadro carioca, Ancelotti vive su primera experiencia como técnico principal tras haber pasado toda su carrera previa como asistente (y dos veces preparador físico) de 'Carletto' en equipos como PSG, Bayern Múnich, Napoli, Everton y Real Madrid. En su actual club, lleva un balance de seis partidos ganados, dos empatados y tres perdidos a nivel local (Brasileira, Copa de Brasil) e internacional (Libertadores).

¿Qué pasó en LDU vs Botafogo por Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre LDU y Botafogo, por octavos de final de la Copa Libertadores 2025, terminó 2-0 a favor de los albos, con goles de Gabriel Villamíl y Lisandro Alzugaray. Con este resultado, Liga remontó la derrota 0-1 en el juego de ida y avanzó a cuartos, instancia en la cual enfrentará al también brasileño Sao Paulo.