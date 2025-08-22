HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Deportes

Hijo de Carlo Ancelotti se quejó tras ser eliminado por LDU en la Copa Libertadores: "En Europa no hay ciudades a 2.800 metros"

Davide Ancelotti, DT del Botafogo de Brasil, señaló grandes diferencias que encontró entre el fútbol sudamericano y europeo, como "tener que viajar 6 horas" para jugar un partido.

Davide Ancelotti perdió en la altura de Quito y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Foto: composición de LR/LDU/Botafogo
Davide Ancelotti perdió en la altura de Quito y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Foto: composición de LR/LDU/Botafogo

LDU dio el golpe en la Copa Libertadores al eliminar al vigente campeón, Botafogo, para convertirse en el único club no argentino ni brasileño que jugará los cuartos de final del torneo. En Quito, el cuadro albo hizo respetar su localía frente al Fogao, que sintió el rigor de la altura ecuatoriana, según dejó entrever el DT Davide Ancelotti.

El hijo de Carlo Ancelotti, quien asumió las riendas del club poco después de la llegada de su padre a la selección brasileña, dejó entrever que las duras condiciones geográficas que encontró en Sudamérica habrían influido en la derrota de su escuadra.

PUEDES VER: DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con la 'U' por Copa Libertadores: 'El 4-0 hizo que se relajaran'

lr.pe

¿Qué dijo Davide Ancelotti tras ser eliminado por LDU?

"En Europa no hay ciudades a 2.800 metros. Hay que adaptarse, (tampoco) hay un viaje de 6 horas para llegar a jugar un partido. Son todas las cosas que hay que considerar a nivel táctico para competir. Si haces un partido aquí para presionarles alto, te machacan", declaró el estratega de 36 años para los medios desde el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En el cuadro carioca, Ancelotti vive su primera experiencia como técnico principal tras haber pasado toda su carrera previa como asistente (y dos veces preparador físico) de 'Carletto' en equipos como PSG, Bayern Múnich, Napoli, Everton y Real Madrid. En su actual club, lleva un balance de seis partidos ganados, dos empatados y tres perdidos a nivel local (Brasileira, Copa de Brasil) e internacional (Libertadores).

PUEDES VER: Defensa de Palmeiras revela por qué no 'apretaron' a la 'U' en el partido de Libertadores: 'Como teníamos la ventaja...'

lr.pe

¿Qué pasó en LDU vs Botafogo por Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre LDU y Botafogo, por octavos de final de la Copa Libertadores 2025, terminó 2-0 a favor de los albos, con goles de Gabriel Villamíl y Lisandro Alzugaray. Con este resultado, Liga remontó la derrota 0-1 en el juego de ida y avanzó a cuartos, instancia en la cual enfrentará al también brasileño Sao Paulo.

Notas relacionadas
Carlos Galván lapida a Jorge Fossati por la eliminación de Universitario en Copa Libertadores: "Se equivocó en el planteamiento"

Carlos Galván lapida a Jorge Fossati por la eliminación de Universitario en Copa Libertadores: "Se equivocó en el planteamiento"

LEER MÁS
DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con Universitario por la Copa Libertadores: "El 4-0 hizo que se relajaran"

DT de Palmeiras tajante sobre sus jugadores tras empatar con Universitario por la Copa Libertadores: "El 4-0 hizo que se relajaran"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña tajante tras eliminación de la Copa Libertadores: "Universitario compitió en el torneo más importante de Sudamérica"

Rodrigo Ureña tajante tras eliminación de la Copa Libertadores: "Universitario compitió en el torneo más importante de Sudamérica"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

LEER MÁS
Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

LEER MÁS
Independiente vs U. de Chile, últimas noticias: así avanza el caso en Conmebol tras incidentes en Copa Sudamericana

Independiente vs U. de Chile, últimas noticias: así avanza el caso en Conmebol tras incidentes en Copa Sudamericana

LEER MÁS
Piero Quispe pone en apuros a Pumas al negarse dejar el club, pese a oferta de Universitario: "Tampoco quiere"

Piero Quispe pone en apuros a Pumas al negarse dejar el club, pese a oferta de Universitario: "Tampoco quiere"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota