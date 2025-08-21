La gran campaña que Alianza Lima viene realizando en esta Copa Sudamericana 2025 le está permitiendo limpiar su imagen por la mala imagen que había dejado en años previos. Hoy, la prensa internacional ve con otros ojos al equipo blanquiazul, al cual muchos periodistas extranjeros no solo le dedican elogios, sino que incluso le profesan su simpatía.

Luego de su victoria más reciente, sobre la U. Católica de Ecuador, el periodista Diego Arcos no dudó en sumarse a la 'fiebre' por el cuadro íntimo. En su programa de la cadena DirecTV, el comunicador aseguró que, pese a eliminar a un club de su país, se hará hincha del conjunto peruano y lo seguirá en lo que resta del torneo.

¿Qué dijo Diego Arcos, periodista ecuatoriano, sobre Alianza Lima?

"No me alegro por lo que le pasa a la Católica. Desafortunadamente (le tocó) un Alianza Lima histórico de Néstor Gorosito, que está logrando récords de partidos ganados internacionalmente", inició Arcos en su programa 'De fútbol se habla así'.

"Hoy, jueves 20 de agosto, le digo al mundo: soy hincha de Alianza Lima y estoy con ellos en la Sudamericana. Con Gorosito, con la 'Culebra' (Castillo), con Gaibor, con Quevedo, con Barcos, con Guerrero, con Zambrano. Hoy soy un íntimo de La Victoria", proclamó el conductor de TV ante el asombro de sus compañeros.

Alianza Lima hace historia en la Copa Sudamericana

El pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana le permitió a Alianza quebrar una racha de 23 años sin acceder a dicha instancia en torneos Conmebol. Otros récords conseguidos por la escuadra victoriana son los de mayor cantidad de partidos jugados en un año por clubes peruanos (18), y mayor cantidad de llaves a eliminación directa ganadas por equipos peruanos (5).

En cuanto a logros a nivel de club, Alianza llegó a su mayor cantidad de partidos internacionales ganados en una temporada (7) y venció por primera vez en territorio ecuatoriano.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El próximo partido de Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, debería jugarse entre el 16 y 23 de septiembre, de acuerdo al calendario de la Conmebol. No obstante, tras lo sucedido en la llave Independiente vs U. de Chile (de donde debía salir el rival de los íntimos), aún no se sabe si dichos clubes serán descalificados y Alianza avanzará automáticamente a semifinales.