Alianza Lima firmó un papelón en Copa Libertadores, tras quedar eliminado en la primera fase ante 2 de Mayo. Sin embargo, se mantiene peleando en lo más del Torneo Apertura y es visto con buenos ojos por la dirigencia de San Lorenzo.

La dirigencia de San Lorenzo se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Damián Ayude, ya que renunció luego de una contundente derrota en la Liga Profesional. Entre los candidatos que maneja la directiva azulgrana destaca Pablo Guede, actual técnico de Alianza Lima, incluso sería uno de los favoritos.

¿Pablo Guede dejará Alianza Lima por San Lorenzo?

El periodistra Rodrigo Vizcarra señaló que Pablo Guede y Kily González se posicionan como los principales candidatos para suceder a Ayude en el banco de Boedo.

Rodrigo Vizcarra, a través de su cuenta oficial en X, informó sobre la situación del nuevo entrenador de San Lorenzo. "Descartados Hernán Crespo y Marcelo Gallardo, los candidatos más firmes para el cargo son: Pablo Guede y Kily González", expresó. La posible reincorporación de Guede se evalúa en función de su desempeño previo en el club, donde, durante su gestión en 2016, logró un total de 11 victorias, 8 empates y 5 derrotas”, aclaró el periodista deportivo.

¿Que dijo Pablo Guede sobre la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo en Copa Libertadores?

Pablo Guede sorprendió a los hinchas al poner como ejemplo al Manchester City, tras ser consultado por la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo. "Sobre inversiones de Advíncula y demás, en ese caso el Manchester City tendría que salir campeón de todo. Y el fútbol es el único deporte en el mundo que no importa en lo que tú inviertas que no te asegura ganar. Es un mazazo, sí. Esto es fútbol. Por supuesto que nadie quería quedar eliminado en la primera fase de Copa Libertadores, y la autocrítica en mi casa siempre está", reveló Pablo Guede.