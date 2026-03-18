Alianza Lima anuncia lesión de Renzo Garcés en Liga 1 y enciende las alarmas en la selección peruana: "Tiene una pubalgia"
El defensor, destacado como goleador aliancista con 4 tantos en 7 partidos, enfrenta una pubalgia y no participó en los entrenamientos e incluso podría ser desconvocado.
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Malas noticias en La Victoria. Alianza Lima confirmó la sensible baja de Renzo Garcés previo al partido contra Juan Pablo II por la octava jornada del Torneo Apertura. El defensor es el mejor jugador del once titular e incluso es el goleador del equipo con 4 tantos en 7 partidos. Asimismo, su ausencia podría pasar factura en el inicio de la era Menezes contra Senegal y Honduras.
No es un secreto que Renzo Garcés se convirtió en pieza clave para Pablo Guede, ya que marca y también anota. Una combinación inusual en un zaguero, ya que registra más goles que los flamante fichajes Luis Ramos y Federico Girotti.
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¿Por qué Renzo Garcés no podrá jugar en Alianza Lima y en la selección peruana?
El central aliancista no jugará contra Juan Pablo II y genera preocupación en la selección peruana, segín Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX. “Renzo Garcés está descartado para el fin de semana. Está lesionado, tiene una pubalgia. No entrenó hoy a la par con el equipo y está descartado, por lo que se encienden las alarmas en la selección”, comentó la periodista deportivo.
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¿Quién reemplaza a Renzo Garcés en Alianza Lima ante Juan Pablo II por Liga 1?
Pablo Guede aún no ha confirmado oficialmente su decisión, aunque en L1 MAX sorprendieron con el sustituto. La periodista deportiva reveló que Marco Huamán ocupará la posición de central, acompañado por Antoni, mientras que Advíncula se desempeñará por la banda derecha y Carbajal por la izquierda. Esta decisión sorprendió a diversos hinchas aliancistas. “Puso a Marco Huamán de central junto con Antoni. A Advíncula por derecha y Carbajal por izquierda”, reveló la popular ‘Analú’.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 del Torneo Apertura
Viernes 20 de marzo
- ADT vs Melgar
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Cienciano vs FC Cajamarca
- Hora: 7.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 21 de marzo
- Moquegua vs Cusco
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- Comerciantes Unidos vs Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Los Chankas vs Sporting Cristal
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 22 de marzo
- UTC vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Sport Boys vs Sport Huancayo
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Miguel Grau