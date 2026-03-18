HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo
🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 18 de marzo | LR+ Noticias

Deportes

Alianza Lima anuncia lesión de Renzo Garcés en Liga 1 y enciende las alarmas en la selección peruana: "Tiene una pubalgia"

El defensor, destacado como goleador aliancista con 4 tantos en 7 partidos, enfrenta una pubalgia y no participó en los entrenamientos e incluso podría ser desconvocado.

Renzo Garcés es baja en Alianza Lima para enfrentar a Juan Pablo II. Foto: Lr/Andina
Renzo Garcés es baja en Alianza Lima para enfrentar a Juan Pablo II. Foto: Lr/Andina

Malas noticias en La Victoria. Alianza Lima confirmó la sensible baja de Renzo Garcés previo al partido contra Juan Pablo II por la octava jornada del Torneo Apertura. El defensor es el mejor jugador del once titular e incluso es el goleador del equipo con 4 tantos en 7 partidos. Asimismo, su ausencia podría pasar factura en el inicio de la era Menezes contra Senegal y Honduras.

No es un secreto que Renzo Garcés se convirtió en pieza clave para Pablo Guede, ya que marca y también anota. Una combinación inusual en un zaguero, ya que registra más goles que los flamante fichajes Luis Ramos y Federico Girotti.

PUEDES VER: ¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana en mesa después de 2 meses de perder la final contra Senegal

lr.pe

¿Por qué Renzo Garcés no podrá jugar en Alianza Lima y en la selección peruana?

El central aliancista no jugará contra Juan Pablo II y genera preocupación en la selección peruana, segín Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX. “Renzo Garcés está descartado para el fin de semana. Está lesionado, tiene una pubalgia. No entrenó hoy a la par con el equipo y está descartado, por lo que se encienden las alarmas en la selección”, comentó la periodista deportivo.

PUEDES VER: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

lr.pe

¿Quién reemplaza a Renzo Garcés en Alianza Lima ante Juan Pablo II por Liga 1?

Pablo Guede aún no ha confirmado oficialmente su decisión, aunque en L1 MAX sorprendieron con el sustituto. La periodista deportiva reveló que Marco Huamán ocupará la posición de central, acompañado por Antoni, mientras que Advíncula se desempeñará por la banda derecha y Carbajal por la izquierda. Esta decisión sorprendió a diversos hinchas aliancistas. Puso a Marco Huamán de central junto con Antoni. A Advíncula por derecha y Carbajal por izquierda”, reveló la popular ‘Analú’.

PUEDES VER: Directivo de Cienciano descartó fichaje de Miguel Trauco por pedir astronómico sueldo: "No se paga en el mercado peruano"

lr.pe

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 del Torneo Apertura

Viernes 20 de marzo

  • ADT vs Melgar
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Cienciano vs FC Cajamarca
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 21 de marzo

  • Moquegua vs Cusco
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • Comerciantes Unidos vs Universitario
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Los Chankas vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
  • Alianza Lima vs Juan Pablo II
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo

  • UTC vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Sport Boys vs Sport Huancayo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau
Notas relacionadas
Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

LEER MÁS
Ángel Comizzo revela que tuvo oferta para dirigir la selección peruana antes que Óscar Ibáñez: "No bastardeo mi profesión"

Ángel Comizzo revela que tuvo oferta para dirigir la selección peruana antes que Óscar Ibáñez: "No bastardeo mi profesión"

LEER MÁS
Lista de convocados de la selección peruana: los elegidos de Mano Menezes para amistosos ante Senegal y Honduras

Lista de convocados de la selección peruana: los elegidos de Mano Menezes para amistosos ante Senegal y Honduras

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

LEER MÁS
Cuartos de final Champions League 2026: partidos confirmados, equipos clasificados y rivales de Real Madrid y Barcelona

Cuartos de final Champions League 2026: partidos confirmados, equipos clasificados y rivales de Real Madrid y Barcelona

LEER MÁS
Franco Velazco le responde al presidente de la Liga Profesional y mantiene acusaciones contra Comisión Disciplinaria: "Deje de mentir"

Franco Velazco le responde al presidente de la Liga Profesional y mantiene acusaciones contra Comisión Disciplinaria: "Deje de mentir"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos logran crear una batería para celulares capaz de resistir a temperaturas de -30°C durante más de 4.500 horas

Wolfgang Grozo: "El problema no es que faltan leyes, sino que sobran malas leyes y dadas con nombre propio"

Perú no realizará elecciones 2026 en Israel, Arabia Saudita y países del Golfo por conflicto bélico

Deportes

Pablo Guede suena fuerte en San Lorenzo tras la salida de su entrenador: "Los candidatos más firmes para el cargo"

¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana en mesa después de 2 meses de perder la final contra Senegal

Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y canal del sorteo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Wolfgang Grozo: "El problema no es que faltan leyes, sino que sobran malas leyes y dadas con nombre propio"

Perú no realizará elecciones 2026 en Israel, Arabia Saudita y países del Golfo por conflicto bélico

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025