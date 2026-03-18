Malas noticias en La Victoria. Alianza Lima confirmó la sensible baja de Renzo Garcés previo al partido contra Juan Pablo II por la octava jornada del Torneo Apertura. El defensor es el mejor jugador del once titular e incluso es el goleador del equipo con 4 tantos en 7 partidos. Asimismo, su ausencia podría pasar factura en el inicio de la era Menezes contra Senegal y Honduras.

No es un secreto que Renzo Garcés se convirtió en pieza clave para Pablo Guede, ya que marca y también anota. Una combinación inusual en un zaguero, ya que registra más goles que los flamante fichajes Luis Ramos y Federico Girotti.

¿Por qué Renzo Garcés no podrá jugar en Alianza Lima y en la selección peruana?

El central aliancista no jugará contra Juan Pablo II y genera preocupación en la selección peruana, segín Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX. “Renzo Garcés está descartado para el fin de semana. Está lesionado, tiene una pubalgia. No entrenó hoy a la par con el equipo y está descartado, por lo que se encienden las alarmas en la selección”, comentó la periodista deportivo.

¿Quién reemplaza a Renzo Garcés en Alianza Lima ante Juan Pablo II por Liga 1?

Pablo Guede aún no ha confirmado oficialmente su decisión, aunque en L1 MAX sorprendieron con el sustituto. La periodista deportiva reveló que Marco Huamán ocupará la posición de central, acompañado por Antoni, mientras que Advíncula se desempeñará por la banda derecha y Carbajal por la izquierda. Esta decisión sorprendió a diversos hinchas aliancistas. “Puso a Marco Huamán de central junto con Antoni. A Advíncula por derecha y Carbajal por izquierda”, reveló la popular ‘Analú’.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 8 del Torneo Apertura

Viernes 20 de marzo

ADT vs Melgar

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Cienciano vs FC Cajamarca

Hora: 7.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 21 de marzo

Moquegua vs Cusco

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: 25 de Noviembre

Comerciantes Unidos vs Universitario

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Los Chankas vs Sporting Cristal

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Alianza Lima vs Juan Pablo II

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 22 de marzo