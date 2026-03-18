JNJ consuma venganza contra Pablo Sánchez: ya no continuará como fiscal supremo

Venganza consumada. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmó su decisión de no ratificar a Pablo Sánchez Velarde como fiscal supremo. La decisión de la JNJ se dio al rechazar por mayoría el recurso que presentó Sánchez Velarde para reconsiderar la votación que determinó su inminente salida del Ministerio Público.

La entidad también rechazó la parte del recurso que alegaba una supuesta violación del principio ne bis in idem, que es una garantía constitucional y procesal que prohíbe juzgar o sancionar a una persona más de una vez por los mismos hechos.

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El colegiado consideró que los argumentos presentados no demostraban una afectación a dicho principio, por lo que no era necesario modificar la decisión previamente tomada por la institución.

En ese sentido, la JNJ dispuso declarar agotada la vía administrativa sobre el procedimiento y se ordenó el archivo del caso conforme a lo establecido en la ley.

"Con esta decisión, queda firme la resolución que determinó la no ratificación de Pablo Wilfredo Sánchez Velarde en el cargo de fiscal supremo", comunicó la JNJ.

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo

En enero de este año, la JNJ decidió no ratificar a Sánchez Velarde como fiscal supremo porque, según indicaron, no satisfizo de manera integral los criterios necesarios para su continuidad. Sin ningún ejemplo ni argumentos, la institución sostuvo que el extitular del Ministerio Público registró irregularidades en su conducta, asistencia y puntualidad.

En esa misma línea, la JNJ indicó que Sánchez Velarde mantiene antecedentes disciplinarios por sus decisiones y desarrollo profesional. "Sánchez Velarde registra una suspensión de ciento veinte (120) días, al acreditarse que el magistrado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves", dijo la entidad.

Después de decidir la separación de Sánchez Velarde, la JNJ aseguró que existe un compromiso de garantizar procesos adecuados, basados en el mérito y la imparcialidad para los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones parciales de jueces y fiscales, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia nacional.