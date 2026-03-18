Indecopi multa a Cinemark con casi un millón de soles por no pagar derechos de autor a artistas

Infringió la normativa sobre derechos de autor. Con una multa de casi un millón de soles ha sido sancionada, en segunda instancia, la cadena de cines Cinermark del Perú S.R.L por incumplir con el pago de remuneraciones que les corresponde a los artistas intérpretes y ejecutantes, cuyas actuaciones forman parte de los trabajos audiovisuales que se proyectan en sus salas, informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi explicó que Cinermark efectuó la exhibición (comunicación pública) de varias películas en sus salas de cine; sin embargo, no realizó el pago del monto equitativo que por ley les corresponde a los artistas intérpretes y ejecutantes.

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“Este es un pago obligatorio que se genera cada vez que una obra audiovisual se exhibe al público con fines comerciales, y es independiente de los contratos de producción de la película. Dicho derecho es gestionado en el Perú por la sociedad de gestión colectiva Inter Artis Perú”, precisó la Sala en su resolución.

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Debido a ello, el Indecopi sancionó con una multa de 180 UIT, que es equivalente a 990.000 soles a Cinermark del Perú S.R.L. Además, le ordenó pagar a Inter Artis Perú 2 millones 932 mil 764 soles por concepto de remuneraciones devengadas, correspondiente al periodo comprendido entre octubre del 2017 y marzo del 2020; así como al de agosto del 2021 y julio del 2023.

El Indecopi aclaró que, si bien la exhibición de películas en salas de cine no constituye por sí misma una infracción, si lo es negarse a cancelar la remuneración de ley a los artistas luego de haber sido requeridos formalmente para ello.

“La legislación peruana reconoce el derecho de los artistas a recibir una remuneración por la comunicación pública (exhibición) de sus interpretaciones fijadas en obras audiovisuales, la cual debe ser pagada por quienes realizan dicha comunicación, como las empresas que exhiben películas en salas de cine”, precisó.

Respuesta de Inter Artis Perú

Hasta el momento, Inter Artis Perú no se ha pronunciado. No obstante, en octubre pasado, cuando se publicó, en primera instancia, la resolución de Indecopi que le daba la razón, saludó la decisión y respondió que “la ley se respeta”.

“Indecopi emite resoluciones históricas que reconocen el derecho de los artistas audiovisuales al pago de regalías por parte de las cadenas de cine. Este es un paso firme para que las empresas usuarias cumplan con la ley y respeten el trabajo artístico”, manifestó.