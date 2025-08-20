Binacional acaba de fichar a Jeisson Martínez, delantero peruano proveniente del CD Tudelano. Esto se da en un contexto complicado, pues el ‘Poderoso del Sur’ acaba de ser descendido de la Liga 1 y corre el riesgo de ser excluido permanentemente. En su pronunciamiento, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) indicó que el equipo de Juliaca no podrá continuar en los torneos profesionales, aunque Binacional ya había expresado su rechazo a la medida y anunció que seguirá apelando en instancias legales.

Cabe señalar que la medida obedece al cumplimiento de una resolución judicial que dejó sin efecto el amparo legal que el cuadro sureño había conseguido para volver a primera división tras su descenso en 2023. Por su parte, Martínez vuelve después de doce años a Perú. Formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, tras su paso por los rimenses emigró a España, donde se consolidó como futbolista profesional.

¿Quién es Jeisson Martínez?

Delantero formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, aunque solo disputó partidos con la sub-20. Posteriormente dio el salto a España, donde jugó en diversos equipos de segunda y tercera división. También tuvo un paso por el torneo armenio, pero regresó a España. Tras una buena campaña en el Tudelano, fichó por Binacional, no obstante, sin haber disputado un solo partido, su equipo ya descendió.

Deportivo Binacional (Perú)

CD Tudelano (España)

UD Melilla (España)

R. Majadahonda (España)

Albacete (España)

Ararat-Armenia (Armenia)

CF Fuenlabrada (España)

Real Murcia (España)

R. Majadahonda (España)

Aravaca CF (España)

Alcobendas (España)

R. Majadahonda (España)

Cristal Sub-20 (Perú)

Martínez ficha tras descenso de Binacional

El delantero ha llegado al club en un momento crítico, ya que Binacional mantiene una disputa legal por permanecer en la Liga 1, pese a que la FPF confirmó su descenso. Además, se advirtió que, si el club apela nuevamente ante el Poder Judicial y no a los entes deportivos de justicia, será excluido y desaparecerá para siempre del sistema de fútbol peruano.

De darse este escenario, hay que resaltar que, Jhonny Baldovino, asesor de SAFAP, se pronunció y dijo lo siguiente: “Los jugadores podrán reengancharse con otro club. Se tendrá que habilitar por única vez el libro de pases, ya que hace poco se cerró. Se hará un trámite corto para liberarlos e intentarán conseguir otro equipo. Copa Perú sería el más llamativo, dado que casi todos los clubes de primera división están copados y en Liga 2 ya se acaba la temporada. Lamentablemente, no todos los futbolistas conseguirán trabajo por la fecha, pero pueden seguir reclamando sus derechos laborales”.