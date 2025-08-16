Sudán sufre nuevo ataque aéreo: 17 muertos en ciudad sitiada de Darfur del Norte

Una fuente anónima reveló a AFP que las cifras de fallecidos y heridos en Sudán sólo incluían a quienes llegaron al hospital. | Foto: Médicos Sin Fronteras

Fuerzas paramilitares sudanesas bombardearon el sábado El Fasher, la capital sitiada de Darfur del Norte, causando la muerte de al menos 17 civiles e hiriendo a otras 25 personas, según informó una fuente médica a AFP.

Muchas de las víctimas del ataque aéreo en Sudán no contaron con acceso a centros médicos

Bajo anonimato, una fuente del hospital de El Fasher indicó que estas cifras solo incluyen a quienes llegaron al hospital, y añadió que otros fueron enterrados por sus familias, sin acceso a centros médicos, debido a los continuos problemas de seguridad.

Desde mayo del año pasado, El Fasher está sitiada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que combate al ejército sudanés en una guerra de más de dos años.