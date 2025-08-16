HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Sudán sufre nuevo ataque aéreo: 17 muertos en ciudad sitiada de Darfur del Norte

Fuerzas paramilitares en Sudán bombardean El Fasher, causando al menos 17 muertos y 25 heridos. Un informe médico revela que muchas víctimas no accedieron a hospitales.

Una fuente anónima reveló a AFP que las cifras de fallecidos y heridos en Sudán sólo incluían a quienes llegaron al hospital.
Una fuente anónima reveló a AFP que las cifras de fallecidos y heridos en Sudán sólo incluían a quienes llegaron al hospital. | Foto: Médicos Sin Fronteras

Fuerzas paramilitares sudanesas bombardearon el sábado El Fasher, la capital sitiada de Darfur del Norte, causando la muerte de al menos 17 civiles e hiriendo a otras 25 personas, según informó una fuente médica a AFP.

PUEDES VER: Crisis en Sudán: al menos 40 víctimas mortales en el país por el peor brote de cólera en años

lr.pe

Muchas de las víctimas del ataque aéreo en Sudán no contaron con acceso a centros médicos

Bajo anonimato, una fuente del hospital de El Fasher indicó que estas cifras solo incluyen a quienes llegaron al hospital, y añadió que otros fueron enterrados por sus familias, sin acceso a centros médicos, debido a los continuos problemas de seguridad.

Desde mayo del año pasado, El Fasher está sitiada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que combate al ejército sudanés en una guerra de más de dos años.

