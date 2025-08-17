HOYSuscripcion LR Focus

VAR le negó la victoria a Universitario ante Sport Huancayo en ‘La Incontrastable’

Alex Valera adelantó para los cremas, mientras que Javier Sanguinetti decretó el 1-1 final en Huancayo.

Partido muy luchado en Huancayo. | Liga 1

¡Sabor amargo! Con opciones remotas de seguir avanzando en la Copa Libertadores, Universitario ya se mete de lleno en la lucha por el Torneo Clausura y lograr el tricampeonato nacional. Ayer, en el estadio IPD de Huancayo por la jornada 6, no pudo sumar de a tres y se tuvo que conformar con un 1-1 ante Sport Huancayo.

A diferencia de su partido a mitad de semana, los cremas salieron con otra actitud y en los primeros minutos buscaron el arco contrario. Hasta que una pelotera terminó en los pies de José Carabalí por el sector izquierdo. El ecuatoriano puso freno al ataque y abrió para Alex Valera (8’), quien de primera y desde fuera del área colgó de un zurdazo a Ángel Zamudio.

Carabalí tuvo un gran primer tiempo, por lo que el lateral derecho Johan Madrid no sabía cómo detener sus trepadas. Incluso en un contragolpe puso a trabajar al ‘1’ del “Rojo Matador”, que no tuvo reacción sino recién hasta los minutos finales.

El 1-0 de los 45 iniciales fue un justo premio para el equipo dirigido por Jorge Fossati, que en el arranque del complemento volvió a asustar con un buen disparo de Jairo Concha.

Sobre los 57 minutos llegaría la polémica del compromiso. Tras un saque lateral, Carabalí mandó un centro al área que fue muy bien aprovechado por Valera, quien decretó el 2-0. Pero el juez anuló la acción por ‘off-side’ del ecuatoriano. Esto generó el reclamo de los cremas que aseguraron que las líneas estuvieron mal trazadas.

Ya minutos más tarde, Javier Sanguinetti (62’) recibió un centro de Ronald Huaccha, quien se quitó la marca de Williams Riveros para mandar un pase al área y anotar el 1-1 final ante la “U”, que el jueves visita al Palmeiras en Sao Paulo y el domingo recibe a Alianza Lima en el estadio Monumental.

