En una reciente entrevista para 'Full Deportes', el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, rompió su silencio y relató una tensa experiencia que vivió con Juan Carlos Oblitas, previo a la clasificación al Mundial de Rusia 2018, cuando aún faltaban pocas fechas para que concluyeran las Eliminatorias.

Durante su testimonio, comentó que el exjugador le pidió un inusual premio económico, a lo cual Oviedo se negó. Sin embargo, lo que más llamó la atención, según sus palabras, fue que Oblitas le advirtió: "si no se le escuchaba, él podía dar un paso al costado".

¿Qué dijo Edwin Oviedo sobre Juan Carlos Oblitas?

"Hay una situación, que cuando estábamos cerca de ir al Mundial 2018, recibo la visita de Juan Carlos Oblitas y me dice que él necesitaba un premio. Le respondí que el premio lo reciben los jugadores, pero él me insiste y dice que él también quisiera un premio si se clasificara al Mundial", explicó en un primer momento Oviedo.

"Entonces, él insistió y yo en ese momento pensaba en el objetivo, el Mundial. Cuando él me dice que si no se le escuchaba, él podía dar un paso al costado, entonces dije que no puedo poner en riesgo la unidad del equipo. Nosotros hicimos una adenda, que fue una cosa que pudo haberse evitado, pero queríamos calma y tranquilidad en la Federación", concluyó el expresidente.

¿Cómo le fue a Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la FPF?

Juan Carlos Oblitas asumió el cargo de director deportivo de la FPF a mediados de 2015, siendo el responsable de convocar a Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Su salida en diciembre de 2024 estuvo rodeada de controversia, algo recurrente en la Federación.

Perú clasifica al Mundial después de 36 años

Cabe recordar que la Blanquirroja volvió a una Copa del Mundo luego de vencer por 2-0 a Nueva Zelanda en el repechaje disputado el miércoles 15 de noviembre de 2017, resultado con el que aseguró su clasificación al Mundial de Rusia 2018. Así, la selección peruana alcanzó el anhelado regreso al torneo más importante del fútbol, luego de una campaña tan sufrida como sorprendente.