Grato encuentro entre el presidente del Gobierno de Paraguay y presidente del Comité Olímpico Peruano

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 se realizan en Paraguay desde el pasado 9 de agosto hasta y culminará el 23 del mismo mes.

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 se desarrollan en Paraguay. Foto: difusión
Los Juegos Panamericanos Junior 2025 se desarrollan en Paraguay. Foto: difusión

El presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, tuvo un grato encuentro con el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari, en la zona del Panam House en el Comité Olímpico Paraguayo, Asunción, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

El mandatario Santiago Peña llegó al evento deportivo acompañado de Camilo Pérez López Moreira, máxima autoridad del Comité Olímpico Paraguayo.

PUEDES VER: Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: 'No vengan con jóvenes'

lr.pe

El presidente del gobierno paraguayo tuvo la atención de los presentes mesa por mesa y abrazó al titular del COP que lidera al Team Perú, que hasta el momento gana 9 medallas en este torneo continental.

Renzo Manyari y Santiago Peña se reunieron. Foto: difusión

Renzo Manyari y Santiago Peña se reunieron. Foto: difusión

