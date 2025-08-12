Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 EN VIVO: así va el medallero del team Perú tras el oro de Renzo Fukuda
El esgrimista peruano Renzo Kai Fukuda se coronó campeón en florete individual al vencer al guatemalteco Cristian Porras, logrando la séptima medalla para Perú en el torneo.
- Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima
- Fichajes Liga 1, Perú EN VIVO: así se mueve a una semana para el cierre del libro de pases
Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzaron este jueves 7 de agosto con una vistosa ceremonia inaugural en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. El evento reunió a delegaciones de todo el continente, incluido el Team Perú, que desfiló con sus representantes luciendo con orgullo los colores nacionales. Esta edición del torneo convoca a deportistas menores de 23 años en diversas disciplinas, sirviendo como vitrina para las futuras promesas del deporte en América.
Este martes 12 de agosto, el peruano Renzo Kai Fukuda Furukawa se coronó campeón de florete individual, al vencer 15-6 al guatemalteco Cristian José Porras. Integrante del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, Fukuda logró la séptima medalla para Perú tras una campaña perfecta: ganó todos sus combates en la fase de grupos y superó a rivales de Uruguay, México y al estadounidense Jayden Hooshi, 11.º del ranking mundial. Con esta victoria, suma una medalla más al medallero del team Perú.
¿Cómo va el Medallero del team Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción?
Oro
- Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual)
Plata
- Valentina Porcella, tiro deportivo escopeta Fosa.
Bronce
- Driulys Rivas - judo, categoría 52kg.
- Lukas Eichhorn - Esgrima , sable individual masculino
- Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa.
- Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.
- María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual).
PUEDES VER: Perú se presenta en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025: delegación nacional deslumbra en desfile de inauguración
¿Dónde ver Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025?
La transmisión del certamen podrá seguirse a través de la señal de Movistar Deportes, y vía streaming por Zapping.
Calendario de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
- Clavados: 16 al 19 de agosto.
- Natación: 10 al 14 de agosto.
- Natación artística: 20 al 23 de agosto.
- Aguas abiertas: 17 de agosto.
- Tiro con arco: 10 al 12 de agosto.
- Atletismo: 18 al 22 de agosto.
- Bádminton: 10 al 13 de agosto.
- Balonmano: 10 al 22 de agosto.
- Baloncesto 3x3: 15 al 17 de agosto.
- Canotaje de velocidad: 20 al 23 agosto.
- BMX Racing: 21 y 22 de agosto.
- BMX Freestyle: 10 y 11 de agosto.
- Ciclismo de montaña: 10 de agosto.
- Ciclismo de ruta: 11 al 14 de agosto.
- Ciclismo de pista: 12 al 15 agosto.
- Esgrima: 10 al 12 agosto.
- Golf: 19 al 23 agosto.
- Gimnasia artística: 19 al 22 de agosto.
- Gimnasia rítmica: 10 al 12 de agosto.
- Gimnasia de trampolín: 10 y 11 de agosto.
- Hockey: 10 al 19 agosto.
- Judo: 10 al 13 agosto.
- Karate: 21 al 23 de agosto.
- Remo: 9 al 13 de agosto.
- Rugby: 16 y 17 de agosto.
- Vela: 15 al 17 agosto.
- Tiro: 9 al 12 de agosto.
- Patinaje artístico: 21 y 22 de agosto.
- Patinaje de velocidad: 18 al 20 de agosto.
- Skateboarding: 10 y 11 de agosto.
- Squash: 11 al 16 de agosto.
- Tenis de mesa: 16 al 21 de agosto.
- Taekwondo: 15 al 17 de agosto.
- Tenis: 11 al 16 de agosto.
- Triatlón: 20 y 22 de agosto.
- Levantamiento de pesas: 20 al 23 agosto.
- Esquí acuático: 18 al 21 de agosto.
- Lucha: 20 al 23 agosto.
- Voleibol: 10 al 22 de agosto.
- Voleibol de playa: 18 al 22 de agosto.