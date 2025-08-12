HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Deportes

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 EN VIVO: así va el medallero del team Perú tras el oro de Renzo Fukuda

El esgrimista peruano Renzo Kai Fukuda se coronó campeón en florete individual al vencer al guatemalteco Cristian Porras, logrando la séptima medalla para Perú en el torneo.

Team Perú consigue una nueva medalla en estos Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Foto: composición LR
Team Perú consigue una nueva medalla en estos Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Foto: composición LR

Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzaron este jueves 7 de agosto con una vistosa ceremonia inaugural en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. El evento reunió a delegaciones de todo el continente, incluido el Team Perú, que desfiló con sus representantes luciendo con orgullo los colores nacionales. Esta edición del torneo convoca a deportistas menores de 23 años en diversas disciplinas, sirviendo como vitrina para las futuras promesas del deporte en América.

Este martes 12 de agosto, el peruano Renzo Kai Fukuda Furukawa se coronó campeón de florete individual, al vencer 15-6 al guatemalteco Cristian José Porras. Integrante del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, Fukuda logró la séptima medalla para Perú tras una campaña perfecta: ganó todos sus combates en la fase de grupos y superó a rivales de Uruguay, México y al estadounidense Jayden Hooshi, 11.º del ranking mundial. Con esta victoria, suma una medalla más al medallero del team Perú.

PUEDES VER: Team Perú suma siete medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

lr.pe

¿Cómo va el Medallero del team Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción?

Oro

  • Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual)

Plata

  • Valentina Porcella, tiro deportivo escopeta Fosa.

Bronce

  • Driulys Rivas - judo, categoría 52kg.
  • Lukas Eichhorn - Esgrima , sable individual masculino
  • Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa.
  • Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.
  • María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual).

PUEDES VER: Perú se presenta en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025: delegación nacional deslumbra en desfile de inauguración

lr.pe

¿Dónde ver Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025?

La transmisión del certamen podrá seguirse a través de la señal de Movistar Deportes, y vía streaming por Zapping.

Calendario de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

  • Clavados: 16 al 19 de agosto.
  • Natación: 10 al 14 de agosto.
  • Natación artística: 20 al 23 de agosto.
  • Aguas abiertas: 17 de agosto.
  • Tiro con arco: 10 al 12 de agosto.
  • Atletismo: 18 al 22 de agosto.
  • Bádminton: 10 al 13 de agosto.
  • Balonmano: 10 al 22 de agosto.
  • Baloncesto 3x3: 15 al 17 de agosto.
  • Canotaje de velocidad: 20 al 23 agosto.
  • BMX Racing: 21 y 22 de agosto.
  • BMX Freestyle: 10 y 11 de agosto.
  • Ciclismo de montaña: 10 de agosto.
  • Ciclismo de ruta: 11 al 14 de agosto.
  • Ciclismo de pista: 12 al 15 agosto.
  • Esgrima: 10 al 12 agosto.
  • Golf: 19 al 23 agosto.
  • Gimnasia artística: 19 al 22 de agosto.
  • Gimnasia rítmica: 10 al 12 de agosto.
  • Gimnasia de trampolín: 10 y 11 de agosto.
  • Hockey: 10 al 19 agosto.
  • Judo: 10 al 13 agosto.
  • Karate: 21 al 23 de agosto.
  • Remo: 9 al 13 de agosto.
  • Rugby: 16 y 17 de agosto.
  • Vela: 15 al 17 agosto.
  • Tiro: 9 al 12 de agosto.
  • Patinaje artístico: 21 y 22 de agosto.
  • Patinaje de velocidad: 18 al 20 de agosto.
  • Skateboarding: 10 y 11 de agosto.
  • Squash: 11 al 16 de agosto.
  • Tenis de mesa: 16 al 21 de agosto.
  • Taekwondo: 15 al 17 de agosto.
  • Tenis: 11 al 16 de agosto.
  • Triatlón: 20 y 22 de agosto.
  • Levantamiento de pesas: 20 al 23 agosto.
  • Esquí acuático: 18 al 21 de agosto.
  • Lucha: 20 al 23 agosto.
  • Voleibol: 10 al 22 de agosto.
  • Voleibol de playa: 18 al 22 de agosto.
Notas relacionadas
Team Perú suma siete medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Team Perú suma siete medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

LEER MÁS
Emocionante presentación de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ante Panam Sports

Emocionante presentación de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ante Panam Sports

LEER MÁS
¡Perú campeón! Cristhiana de Osma se llevó título del Mundial de Esquí Acuático U21 2025 en Canadá

¡Perú campeón! Cristhiana de Osma se llevó título del Mundial de Esquí Acuático U21 2025 en Canadá

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet impacta al hablar sobre por qué Sporting Cristal habría 'borrado' a Lora: "No digo que sea malo, pero..."

Mr. Peet impacta al hablar sobre por qué Sporting Cristal habría 'borrado' a Lora: "No digo que sea malo, pero..."

LEER MÁS
Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"

Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"

LEER MÁS
'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

LEER MÁS
Delantero de U. Católica de Ecuador deja clara advertencia a Alianza Lima previo a partido por Copa Sudamericana: "Los hemos estudiado"

Delantero de U. Católica de Ecuador deja clara advertencia a Alianza Lima previo a partido por Copa Sudamericana: "Los hemos estudiado"

LEER MÁS
Team Perú suma siete medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

Team Perú suma siete medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Deportes

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota