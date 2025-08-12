Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 EN VIVO: así va el medallero del team Perú tras el oro de Renzo Fukuda

Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzaron este jueves 7 de agosto con una vistosa ceremonia inaugural en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay. El evento reunió a delegaciones de todo el continente, incluido el Team Perú, que desfiló con sus representantes luciendo con orgullo los colores nacionales. Esta edición del torneo convoca a deportistas menores de 23 años en diversas disciplinas, sirviendo como vitrina para las futuras promesas del deporte en América.

Este martes 12 de agosto, el peruano Renzo Kai Fukuda Furukawa se coronó campeón de florete individual, al vencer 15-6 al guatemalteco Cristian José Porras. Integrante del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, Fukuda logró la séptima medalla para Perú tras una campaña perfecta: ganó todos sus combates en la fase de grupos y superó a rivales de Uruguay, México y al estadounidense Jayden Hooshi, 11.º del ranking mundial. Con esta victoria, suma una medalla más al medallero del team Perú.

¿Cómo va el Medallero del team Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción?

Oro

Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual)

Plata

Valentina Porcella, tiro deportivo escopeta Fosa.

Bronce

Driulys Rivas - judo, categoría 52kg.

Lukas Eichhorn - Esgrima , sable individual masculino

Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa.

Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.

María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual).

¿Dónde ver Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025?

La transmisión del certamen podrá seguirse a través de la señal de Movistar Deportes, y vía streaming por Zapping.

Calendario de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025