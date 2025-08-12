Team Perú suma siete medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

El Team Perú que representa al país a través del Comité Olímpico Peruano sigue sumando medallas en el tablero general de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, el cual se realiza en Paraguay desde el 9 hasta el 23 de agosto. Este lunes, Renzo Fukuda ganó la primera medalla de oro para nuestro país en esgrima, modalidad florete. Asimismo, Valentina Porcella, tiradora de Fosa, se quedó con la medalla de plata luego de acertar 43 disparos, ubicándose detrás de la estadounidense Ava Downs, que tiró 45.

El nadador Diego Balbi logró el bronce tras ubicarse en la tercera posición en 100 metros mariposa con un tiempo de 53.08. En bádminton, Adriano Viale superó dos rondas en individual masculino para jugar semifinales este martes y buscar la final para el oro. En tenis de campo, los deportistas Francesca Maguiña, Gabriela Pimentel, Yleymi Muelle, Nicolás Baena ganaron sus series en individual femenino y masculino respectivamente y avanzaron a siguiente ronda.

Valentina Porcella ganó primera medalla de plata para Perú en estos Juegos Panamericanos Junior 2025. Foto: difusión

Punto aparte fueron los partidazos de los hermanos Amaro y Luciana Castillo, quienes dieron todo por el país, pero cayeron en octavos y cuartos de final respectivamente. En judo, Benjamín Galarreta casi nos da una medalla; sin embargo, sobre el final cayó al tercer puesto. Favio Salas y Micaela Arenas llegaron la final por medalla en tiro precisión, pero no alcanzaron los primeros lugares. En esgrima, Mariana Soriano en Florete llegó a estar entre las 8 y Fabrizio García terminó entre los 16 en sable. Yasmin Silva, en natación, se quedó en las clasificatorias.

Medallas de Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Oro

Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual).

Plata

Valentina Porcella, tiro deportivo escopeta Fosa.

Bronce