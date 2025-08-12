HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Deportes

Team Perú suma siete medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

En esta edición de los Juegos Panamericanos Junior, Renzo Fukuda ganó la medalla de oro en esgrima, en la categoría florete individual. Además, Valentina Porcella se quedó con la presea de plata en tiro deportivo Fosa y Diego Balbi, en natación, obtuvo el bronce.

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se realizan en Paraguay. Foto: difusión
Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se realizan en Paraguay. Foto: difusión

El Team Perú que representa al país a través del Comité Olímpico Peruano sigue sumando medallas en el tablero general de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, el cual se realiza en Paraguay desde el 9 hasta el 23 de agosto. Este lunes, Renzo Fukuda ganó la primera medalla de oro para nuestro país en esgrima, modalidad florete. Asimismo, Valentina Porcella, tiradora de Fosa, se quedó con la medalla de plata luego de acertar 43 disparos, ubicándose detrás de la estadounidense Ava Downs, que tiró 45.

El nadador Diego Balbi logró el bronce tras ubicarse en la tercera posición en 100 metros mariposa con un tiempo de 53.08. En bádminton, Adriano Viale superó dos rondas en individual masculino para jugar semifinales este martes y buscar la final para el oro. En tenis de campo, los deportistas Francesca Maguiña, Gabriela Pimentel, Yleymi Muelle, Nicolás Baena ganaron sus series en individual femenino y masculino respectivamente y avanzaron a siguiente ronda.

Valentina Porcella ganó primera medalla de plata para Perú en estos Juegos Panamericanos Junior 2025. Foto: difusión

Valentina Porcella ganó primera medalla de plata para Perú en estos Juegos Panamericanos Junior 2025. Foto: difusión

PUEDES VER: La exorbitante diferencia económica entre Universitario y Palmeiras previo a octavos de final de la Libertadores: Casi 16 veces más

lr.pe

Punto aparte fueron los partidazos de los hermanos Amaro y Luciana Castillo, quienes dieron todo por el país, pero cayeron en octavos y cuartos de final respectivamente. En judo, Benjamín Galarreta casi nos da una medalla; sin embargo, sobre el final cayó al tercer puesto. Favio Salas y Micaela Arenas llegaron la final por medalla en tiro precisión, pero no alcanzaron los primeros lugares. En esgrima, Mariana Soriano en Florete llegó a estar entre las 8 y Fabrizio García terminó entre los 16 en sable. Yasmin Silva, en natación, se quedó en las clasificatorias.

Medallas de Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Oro

  • Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual).

Plata

  • Valentina Porcella, tiro deportivo escopeta Fosa.

Bronce

  • Driulys Rivas - judo, categoría 52kg.
  • Lukas Eichhorn - Esgrima , sable individual masculino
  • Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa.
  • Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.
  • María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual).
Notas relacionadas
Emocionante presentación de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ante Panam Sports

Emocionante presentación de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ante Panam Sports

LEER MÁS
¡Perú campeón! Cristhiana de Osma se llevó título del Mundial de Esquí Acuático U21 2025 en Canadá

¡Perú campeón! Cristhiana de Osma se llevó título del Mundial de Esquí Acuático U21 2025 en Canadá

LEER MÁS
El críquet se une a los Juegos Panamericanos Lima 2027 tras 125 años de ausencia

El críquet se une a los Juegos Panamericanos Lima 2027 tras 125 años de ausencia

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"

Donnarumma contesta fuerte tras ser 'echado' por Luis Enrique del PSG: "Decepcionado y descorazonado"

LEER MÁS
Mr. Peet revela que jugadores de la selección peruana frustraron fichaje de Lapadula por Alianza Lima: "Tenía acuerdo verbal y económico"

Mr. Peet revela que jugadores de la selección peruana frustraron fichaje de Lapadula por Alianza Lima: "Tenía acuerdo verbal y económico"

LEER MÁS
'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico:"Cada uno ve por su lado"

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico:"Cada uno ve por su lado"

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Qué canal transmite Alianza Lima ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Qué canal transmite Alianza Lima ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras: ¿cuál fue el único partido que le ganó el Club Universitario de Deportes en toda la historia de la Copa Libertadores?

Universitario vs Palmeiras: ¿cuál fue el único partido que le ganó el Club Universitario de Deportes en toda la historia de la Copa Libertadores?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Deportes

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota