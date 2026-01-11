Alianza Lima no arrancó bien el torneo Serie Río de la Plata tras caer derrotado por 2-1 frente a Independiente. Sin embargo, los dirigidos por Pablo Guede tendrán la oportunidad de sumar su primera victoria este miércoles 14 de enero, cuando se enfrenten a Unión Santa Fe, club argentino que recién debutará en el certamen de verano.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Parque Saroldi de Montevideo, se podrá seguir desde las 4.15 p.m. (hora peruana). Este compromiso será clave para los íntimos, ya que se espera el debut de Luis Advíncula, quien podría aportar su experiencia para buscar un triunfo en territorio charrúa.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima jugará este miércoles 14 de enero frente a Unión Santa Fe en lo que será su segundo encuentro por el torneo Serie Río de la Plata.

¿A qué juega juega Alianza Lima contra Unión Santa Fe?

El partido entre los blanquiazules y 'Tatengue' se podrá seguir desde las 4.15 p.m. (hora peruana). Este es la lista de horarios para otros países.

Perú: 4.15 p.m.

Colombia: 4.15 p.m.

Ecuador: 4.15 p.m.

Bolivia: 5.15 p.m.

Venezuela: 5.15 p.m.

Chile: 6.15 p.m.

Paraguay: 6.15 p.m.

Argentina: 6.15 p.m.

Uruguay: 6.15 p.m.

Ver partido de Alianza Lima contra Unión Santa Fe

Para sintonizar este partido se podrá ver exclusivamente por la señal de Disney Plus. Quien tiene los derechos televisivos de este torneo de verano.