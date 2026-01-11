Joao Grimaldo emprenderá una nueva aventura en su carrera como jugador del Sparta Praga. El extremo peruano acaba de ser presentado por el gigante checo, el cual será su tercer club en el fútbol europeo un año y medio después de su llegada al Viejo Continente tras ser vendido por Sporting Cristal.

'Joa' arriba su nuevo equipo luego de una gran temporada con el Riga de Letonia, en la cual marcó varios goles y salió campeón del torneo local. Mientras se alista para integrarse al conjunto de los espartanos, el futbolista de 22 años se dio tiempo para agradecer al cuadro rimense por apoyarlo durante sus inicios.

Joao Grimaldo sobre Sporting Cristal: "Les estoy muy agradecido"

"Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante", declaró Grimaldo para la web oficial del Sparta Praga.

El atacante formó parte de la institución bajopontina desde el 2016 y debutó profesionalmente en el 2020, año en que integró el plantel que se proclamó campeón nacional. En el 2021 conquistó su segundo título con camiseta celeste: la Copa Bicentenario.

Su salida del elenco del Rímac se dio a mediados del 2024, cuando fue transferido al Partizán de Belgrado. En la liga serbia no pudo consolidarse y salió a préstamo al Riga, con el que consiguió revalorizarse.

El nuevo club de Joao Grimaldo habría pagado más de un millón de euros por su fichaje. Foto: Sparta Praga

¿Qué dijo Joao Grimaldo del Sparta Praga?

Acerca del conjunto checo, el seleccionado blanquirrojo aseguró sentirse "muy contento por estar en un club grande". "vengo a aportar mi grano de arena. Hay jugadores top y el estadio es hermosísimo. Con mis agentes tuve un poco de conversaciones y les dije que estaba muy contento por venir. Ya espero verme con mis nuevos compañeros", añadió.