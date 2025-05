Ni Alianza Lima ni Universitario: amigo del papá León XIV revela de qué club es simpatizante el sumo pontífice

Se acabaron los rumores. El padre Fidel Purisaca Vigil, quien trabajó por casi una década con Robert Prevost en la Diócesis de Chiclayo, hoy papa León XIV, reveló de qué club es seguidor del sumo pontífice. Además, dio a conocer algunos detalles hasta ahora desconocidos del santo padre en su faceta de futbolero.

En diálogo con la prensa este martes 13 de mayo, Purisaca Vigil contó que el exobispo de Chiclayo no es fanático de Alianza Lima, Universitario de Deportes ni de ningún equipo peruano, pese a que observó varios partidos de la liga local. Por el contrario, el sacerdote es seguidor de un conocido equipo internacional. Se trata del club Roma de Italia, el cuadro más importante de la capital italiana.

Un hombre de Dios y de fútbol

El clérigo precisó que el otrora obispo de Chiclayo aprovechaba su tiempo libre para ver jugar al equipo de la loba por televisión. Asimismo, disfrutaba mucho de los encuentros de fútbol de la liga de España, Inglaterra y Alemania. Estos momentos de esparcimiento solía compartirlos con otros sacerdotes en la sede del Obispado siempre que no haya alguna misa o actividad propia de su cargo.

"Él (Robert Prevost) expresaba alguna simpatía con el club Roma de Italia, pero no se podrían decir que era un hincha. He podido apreciar que (ver a ese club ganar sus partidos) le generaba cierta alegría y mención. Reitero, el ahora papa León XIV no es hincha de ningún equipo peruano", enfatizó Purisaca Vigil, director de la oficina de Comunicaciones del Obispado de Chiclayo.

Puedes ver: La película estrenada en el 2017 que menciona al Papa León XIV y hace extraña predicción

El papa León XIV y la selección peruana

Seguidamente, el amigo de Prevost relató que al exobispo chiclayano le gustaba ver los partidos de la selección peruana de fútbol cuando le era posible. En ese sentido, mencionó que recuerda haber visto al monseñor celebrar algún gol del elenco blanquirrojo con mesurada efusividad. De igual forma, veía los cotejos del combinado de Estados Unidos, país donde nació.