Alianza Lima bailó a Gremio en un partidazo por Copa Sudamericana 2025. El equipo de Néstor Gorosito firmó el mejor partido de la temporada ante el cuadro de Porto Alegre. El subcampeón de la Liga 1 rompió su maldición contra los clubes brasileños, ya que la última vez que dieron el golpe fue en la Copa Libertadores 1997 ante Cruzeiro.

Gorosito planteó bien el partido desde el arranque e incluso acertó en los cambios. Sin duda, el MVP del partido, Eryc Castillo fue pieza clave para romper líneas y desbordar por las bandas. Asimismo, Gaspar Gentile debutó con un golazo para encaminar la sorpresa de la noche. Sin embargo, luego de celebrar el histórico resultado, el 'Pipo' advirtió que el apretado fixture puede provocar altibajos en el club de La Victoria.

¿Qué dijo Gorosito sobre la regularidad de Alianza Lima ?

“Estamos contentos, pero iremos con cuidado. Hay que recordar que terminamos a dos puntos del primero en el Apertura y ahora inicia un torneo nuevo con la máxima expectativa, somos el equipo que más partidos jugó en Copa. En el trascurso siempre existirán altibajos, el PSG el otro día perdió con el Chelsea, y con eso ya está. Es muy bueno lo que se está haciendo. Nos gustaría haber terminado primeros, pero no sales campeón, campeón sales a fin de año”, enfatizó el entrenador de Alianza Lima.

Néstor Gorosito destaca triunfo de Alianza ante Gremio

El popular ‘Pipo’ resaltó la importancia de esta nueva victoria. El técnico recordó que Alianza Lima llevaba muchísimos años sin ganarle a un equipo brasileño en condición de local, por lo que señaló que su plantel está marcando historia. "Hace 38 años que Alianza Lima no gana un partido así de local, lo había hecho, pero en el Estadio Nacional. Durante toda la historia, solo dos veces se le ha ganado a un equipo brasileño. Así que el plantel sigue haciendo historia y las felicitaciones para todo el grupo", añadió el estratega de 61 años.

"El rendimiento ha sido muy bueno, de todos. No hay uno en particular. Nosotros trataremos de hacer lo mismo que hacemos acá en la cancha de Boca, de Libertad, São Paulo y Talleres. Algunos partidos no nos han salido bien, pero tenemos las herramientas para poder hacerlo. Sin embargo, todavía nos faltan 90 minutos, así que hay que tener los pies en la tierra", sentenció el DT aliancista.