Luego de quedar sorpresivamente primeros en el grupo H, Cienciano disputará este miércoles el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Bolívar. Ante esto, la prensa boliviana ya palpita lo que será un duelo interesante entre cusqueños y paceños, siendo la altura el principal factor.

A dos días de disputarse en el estadio Hernando Siles de La Paz, dos periodistas bolivianos analizaron y debatieron de manera general la llave de los octavos de final entre Bolívar y Cienciano, e inevitablemente discutieron sobre quién de los dos es el más grande, lo cual generó muchas respuestas divididas en las redes sociales.

La ''grandeza'' del Bolívar supera a las dos estrellas internacionales del Cienciano

A pesar de que Cienciano ha conquistado la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana ante River Plate y Boca Juniors, respectivamente, los periodistas bolivianos no dudaron de que la grandeza y la consistencia local del Bolívar superan con creces los dos logros internacionales del 'Papa': "Bolívar es más grande, obviamente. En toda la historia lo ha demostrado. De todas maneras, ellos tienen su estrellita internacional; sin embargo, si comparamos a nivel general, Bolívar", comentó uno de los panelistas del programa ‘Éxito Sports’ 93.1.

Seguidamente, también dejó en claro que no se dejaron llevar por la nacionalidad en su elección y destacaron que los logros nacionales del Bolívar son más relevantes que las dos estrellas internacionales del Cienciano: ''No lo digo por ser boliviano, simplemente revisen la historia entre ambos en el fútbol local'', concluyó.

¿Qué dijeron los usuarios sobre la comparación entre Cienciano y Bolívar?

Las opiniones divididas entre peruanos y bolivianos no tardaron en aparecer, dejando cada uno su argumento y destacando las conquistas internacionales del Cienciano y los logros nacionales de Bolívar, como el más ganador en la historia del fútbol boliviano: "Soy boliviano, pero Cienciano es más grande; una Sudamericana vale más que todas las copas locales". "Cienciano es bicampeón de América, tiene 2 títulos internacionales. En cambio, Bolívar tiene 0 títulos internacionales", "Cienciano es más grande que la selección de Bolivia". "¿Qué copas internacionales ganó Bolívar? Cienciano tiene una Sudamericana y una Recopa; Bolívar, ¿qué ganó?", fueron algunos de los comentarios más relevantes en el video, alimentando aún más el debate sobre quién de los dos es el más grande.