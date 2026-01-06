En una faceta poco común, Lionel Messi brindó una entrevista en la que abordó distintos aspectos de su vida deportiva y personal. La estrella del Inter Miami profundizó acerca de sus inicios, concretamente sobre su frustrado pase a River Plate cuando aún era jugador de Newell's Old Boys. El capitán de la selección argentina contó detalles sobre por qué no pudo continuar su carrera en el Millonario antes de irse a España y hacer historia con el FC Barcelona.

En conversación con el programa 'Luzu TV', Messi recordó que él mismo tuvo que moverse para fichar por River. Estuvo haciendo una prueba en el conjunto de Núñez por alrededor de 10 días y pasó satisfactoriamente. Sin embargo, los problemas empezaron cuando tuvo que ir a pedir su pase a la Lepra.

Lionel Messi contó por qué no llegó a River Plate cuando jugaba en Newell's

“Fui a River, hice una prueba en River(…) yo fui por mi cuenta a River, hice una prueba ahí, estuve entrenando y a los diez días volví”, comentó a los panelistas Nicolás Occhiato y Diego Lewkowicz.

River Plate le pidió que se quede en el club e incluso le ofreció hacerse cargo de todo el gasto de su tratamiento. No obstante, Newell's tenía otros planes. "En River me dijeron que sí, que querían que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento, de todo. Me tenía que quedar en la pensión (...) Me dijeron: ‘nosotros no podemos hacer nada por el pase, tienes que ir vos a sacarlo a Newell’s y venir para quedarte’. Cuando fui a pedirlo, obviamente no me lo daban y era muy difícil. Ahí se cortó todo”, complementó.

Newell's no pudo pagar el costoso tratamiento de Lionel Messi

Lionel Messi señaló que Newell's estaba dispuesto a pagarle su tratamiento; sin embargo, era muy costoso. Pese a que también contaba con el apoyo económico de su padre, no llegaban a cubrir todo el gasto.

“El tratamiento en Newell’s era muy caro. El club dijo que se iba a hacer cargo, la empresa de mi viejo ponía una parte, pero así y todo no llegábamos”, comentó. Finalmente, reveló un episodio ciertamente molestó que pasó su familia con una persona que trabajaba en el conjunto rosarino.

“Le hacían ir todos los días a mi vieja a buscar plata y cuando le decían que se la iban a dar, le daban 5 o 10 pesos. La caminaban (...) A veces le decían ‘no está el tipo que te la tiene que dar’. Por eso la calentura de mi vieja con Newell’s. Con las personas que estaban en ese momento, no con el club", concluyó.