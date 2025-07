La dura eliminación del Inter de Milán en el Mundial de Clubes desató un huracán interno en el equipo. Lautaro Martínez, capitán del equipo, dejó en claro que no hay espacio para futbolistas sin compromiso. La caída ante Fluminense se añade a una mala racha para el club, el cual no ganó ningún titulo durante esta temporada.

Las declaraciones del argentino marcaron lo que puede ser el declive del conjunto italiano, el cual, según el capitán, tendría que replantear sus fichajes para las competencias que se avecinan.

El capitán del Inter de Milán manifestó falta de compromiso por parte de sus compañeros. Foto: Archivo GLR





Lautaro molesto con su equipo tras la derrota

El argentino no tuvo reparos en marcar la falta de actitud por parte de sus colegas tras la derrota frente al equipo brasilero. "Aquí luchamos por objetivos, así que el mensaje es claro: quien quiera estar con nosotros, se queda. Quien no quiere, se va", expresó Martínez con firmeza en una entrevista realizada para el medio DAZN.

Luego añadió: “Vi muchas cosas que no me gustaron, como capitán y líder de grupo (...) estoy en un bando o en el otro. Quiero luchar por objetivos porque somos un gran equipo, somos un equipo que en los últimos años volvió a la cima y quiero seguir así”.

Chivu respaldó a su capitán y cuestionó la actitud del equipo

Cristian Chivu, entrenador del Inter, respaldó el tono enérgico del delantero argentino: “Su competitividad se hizo patente. Tenemos muchísimas ganas de ganar. Somos ganadores y eso a veces nos lleva a relucir nuestro orgullo y carácter”.

El técnico también analizó la caída: “Estábamos menos frescos que ellos. No teníamos un buen enfoque. Deberíamos haber hecho cosas más sencillas. Intentamos darle la vuelta al partido, pero también tuvimos mala suerte”.

El presidente Marotta señaló a Calhanoglu

El presidente del club, Giuseppe Marotta, no esquivó la polémica y puso nombre al destinatario de las críticas de Lautaro: “¿El mensaje de Lautaro sobre los jugadores que no quieren quedarse? No lo dijo, pero lo diré: fue para Hakan Calhanoglu”.

El mediocampista turco no jugó en el Mundial de Clubes ya que se encontraba en recuperación por una distensión en el sóleo. “Hablaremos con Hakan. Si hay condiciones para separarnos, lo haremos sin ningún problema”, añadió el directivo.

Respuesta de Hakan Calhanoglu a las críticas de Lautaro

El mediocampista turco emitió una extensa declaración para defenderse. Explicó que, pese a estar lesionado desde la final de la Champions, viajó con el equipo a Estados Unidos, donde sufrió una nueva lesión que lo dejó fuera del torneo. “Ayer perdimos, y dolió. Sentí tristeza, no solo como jugador, sino como alguien que realmente se preocupa”, afirmó, antes de cuestionar el mensaje de Lautaro.

“Lo que me sorprendió aún más fueron las palabras que vinieron después. Palabras que golpean fuerte. Palabras que dividen, no unen. En mi carrera, nunca he buscado excusas. Siempre he asumido la responsabilidad”, sostuvo. También defendió su trayectoria y compromiso: “Nunca he traicionado a este club, nunca he dicho que no estoy feliz en el Inter… Me quedé porque sé lo que esta camiseta significa para mí”.

Hakan recibe el apoyo de su esposa

Sinem, la esposa del futbolista, también reaccionó en redes sociales al mensaje del capitán argentino. "Algunas personas no son leales a ti. Son leales a su necesidad de ti. Una vez que sus necesidades cambian, también lo hace su lealtad. No te arrepientas de tener un buen corazón, Hakan. Todas las cosas buenas vuelven y se multiplican", escribió Sinem.