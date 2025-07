Universitario estuvo cerca de dar el golpe en el Inca Garcilaso de la Vega ante Cienciano, pero el gol de Alejandro Hohberg sobre la hora selló el empate en esta segunda fecha del Torneo Clausura 2025. Los cremas se habían adelantado en el marcador con gol de penal de Álex Valera. Tras el encuentro, Jorge Fossati brindó sus impresiones de lo que fue este choque.

El técnico charrúa calificó el resultado como "agridulce" y explicó por qué ve de esta forma el empate 1-1 con el 'Papá'. Fossati resaltó el primer tiempo realizado por sus dirigidos.

Jorge Fossati opinó sobre el empate entre Universitario y Cienciano

"La sensación es agridulce. Dulce por el lado que Universitario hizo un gran partido, creo que fue más notorio en el primer tiempo. En el segundo, seguimos sólidos buscando ya sin tanta energía como en el primer tiempo. Llegaron los cambios y creo que le fueron dando lo que buscábamos al equipo. Lo agrío es que te pase en el último minuto del descuento cuando tuviste la posibilidad de convertir de manera clara, allí en la misma jugada hubo tres errores conceptuales nuestros", declaró ante los medios.

El estratega de 72 años aseguró que el plantel se queda con rabia de perder el triunfo en la agonía del juego, pero precisó que no es un mal resultado si se tiene en cuenta la plaza en la que jugaron. Por otro lado, elogió el temple de Cienciano para ir a buscar el gol hasta el final.

"Es fácil decirlo de afuera, pero el jugador dentro está con las pulsaciones altísimas, más aún con el esfuerzo realizado. Nos quedamos con rabia, bronca, porque este plantel piensa de esa manera. Siempre quiere más, tampoco es un mal resultado si lo vemos desde lo previo. No es para ponernos mal por esto. Lo que hay que resaltar es que si bien nos equivocamos, Cienciano tuvieron la virtud de hacer una gran jugada previa, de no nublarse por la hora y terminan haciendo un gol que no es casual, sino producto de una buena jugada colectiva", acotó.

Próximo partido de Universitario

El siguiente cotejo de la 'U' será ante Atlético Grau en el Monumental por la fecha 3 del Torneo Clausura. El partido está programado para el 31 de julio desde las 9.00 p. m. (hora peruana).