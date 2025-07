Alejandro Hohberg se vistió de héroe en Cienciano al marcar el 1-1 ante Universitario sobre el final del partido en el Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 2 del Torneo Clausura 2025. El extremo de 33 años ingresó en el segundo tiempo y tras una gran jugada colectiva anotó el agónico gol para el 'Papá'. Tras el partido, Hohberg aseguró que ha tenido un debut soñado con el elenco cusqueño y que venía con muchas ganas de demostrar lo que puede aportar al equipo.

En conversación con L1 MAX, el exjugador de Universitario y Alianza Lima precisó que tuvo una semana muy difícil tras decidir salir de Sport Boys. Asimismo, destacó el apoyo que ha venido recibiendo.

Alejandro Hohberg se pronunció tras el Universitario vs Cienciano

"Me hubiese gustado ganar, pero es un debut soñado. La verdad es que tenía muchas ganas de poder participar y era una lástima si nos tocaba perder por ese penal. Si bien no nos vamos contentos por no ganar, la forma en la que terminamos el partido es positiva. Entrené solamente dos días con el equipo, pero venía con muchas ganas y con rodaje", sostuvo a ras de cancha tras el final del partido.

Hohberg destacó la actitud del equipo para encontrar el gol en el final y también elogió a Universitario. "El gol viene porque manejamos la pelota con calma, nos tomamos ese segundo que por ahí nos faltó en algunas jugadas. Hicimos una buena jugada y creo que salió un buen gol. Fue un partido parejo, la 'U' es un gran equipo. No en vano salió campeón dos años seguidos y ganó el Apertura… Nosotros veníamos a ganar, pero la forma en la que empatamos es lo que queremos hacer la mayor parte del partido", resaltó.

Alejandro Hohberg aseguró que tuvo una semana complicada

El popular 'Enano' contó que junto a su familia tuvieron una semana difícil y se mostró agradecido por el respaldo que ha venido recibiendo por parte de Cienciano.

"Le mando un beso a mis hijos y a mi esposa, porque pasamos una semana de m***. Ellos saben lo que fue tomar la decisión de venir acá. No fue fácil, como te digo, fue una semana de m***, perdón por la palabra, pero estoy agradecido por cómo me recibieron. Obviamente uno quiere demostrar en la cancha por qué lo trajeron y arrancar así me pone feliz", finalizó.