Luego de su dolorosa eliminación del Mundial de Clubes 2025, Real Madrid decidió dar un golpe en el mercado y anunció la contratación del joven lateral izquierdo Álvaro Carreras, quien fue objeto de deseo de varios equipos debido a sus brillantes actuaciones con la camiseta del Benfica de Portugal.

A través de un comunicado, el gigante español anunció la incorporación del defensor de 22 años se sumará al plantel de Xabi Alonso. Con esta contratación, se espera que la 'Casa Blanca' vuelva a ser protagonista en la Champions League y LaLiga.

¿Cuánto pagó Real Madrid por Álvaro Carreras?

De acuerdo a los reportes de la prensa española, Real Madrid pagó 50 millones de euros por el fichaje de Álvaro Carreras. Asimismo, el vínculo con su nuevo club será hasta junio del 2031

Luis Advíncula y su duelo con Álvaro Carreras en el Mundial de Clubes

Antes de sumarse a las filas del Madrid, Álvaro Carreras disputó el Mundial de Clubes con el Benfica. En la fase de grupos, el conjunto luso se vio las caras frente a Boca Juniors en un partido muy especial, pues en este cotejo protagonizó un duelo por la banda con el peruano Luis Advíncula. Después de igualar 2-2, los aficionados del cuadro luso no dudaron en elogiar al popular 'Bolt' por su desempeño frente al joven lateral.

Luis Advíncula fue titular en el empate entre Benfica y Boca Juniors. Foto: AFP

¿Qué dijo Álvaro Carreras tras fichar por el Real Madrid?

En su presentación oficial, Carreras, que se formó en las divisiones menores del Real Madrid, se mostró muy contento por regresar a su casa. "Yo estaba enfocado en mi ex equipo, teníamos el reto del Mundial, pero ahora comienzo una nueva etapa, cierro una puerta para abrir otra gigante. Estoy con muchísimas ganas de empezar ya, de afrontar una temporada que va a ser brillante", mencionó ante los medios.

"Hasta el último momento no me lo creía, estoy viviendo un sueño, siempre he soñado con estar aquí. Estoy preparado para darlo todo de mí por esta camiseta", agregó.