Luis Advíncula, el único jugador de la selección peruana que disputa el Mundial de Clubes 2025, tuvo su estreno oficial en el torneo con el empate 2-2 que Boca Juniors consiguió ante el Benfica. Si bien la actuación de 'Bolt' no dejó del todo conformes a los hinchas, un hecho que llamó la atención fue el duelo que sostuvo por la banda con el español Álvaro Carreras, quien está voceado como posible futuro fichaje del Real Madrid.

El lateral izquierdo del conjunto portugués, por quien su club pide 50 millones de euros a la Casa Blanca, no tuvo la mejor de sus tardes. En las redes sociales, los internautas señalaron que, cuando le tocó encarar al peruano, casi siempre quedó relegado por este.

¿Qué dijeron los hinchas sobre el duelo Advíncula vs Carreras?

En la plataforma X, los usuarios expresaron sus dudas acerca de si Carreras era el fichaje que necesita el Madrid tras lo visto en el partido contra el combinado xeneize.

"No podía pasar a Advíncula, ja, ja", "¿De verdad quieren pagar 50 palos (millones) por ese? Enloquecieron, no pudo pasar a Advíncula", "No pasó ni una vez a Advíncula retirado", "Advíncula tuvo un partido más que digno", "¡Este no paró a Advíncula en todo el partido!", "Partido horrible del chico, no pudo con Advíncula", "Advíncula jugó bien, no lo pasaron casi nunca", "No pudo con el peruano Advíncula. No me convenció", fueron algunos comentarios.

Hinchas de Boca Juniors responsabilizan a Advíncula del empate

Por otro lado, muchos críticos del 'Rayo' lo responsabilizaron de dos jugadas puntuales que complicaron a Boca: el gol de Nicolás Otamendi para el 2-2 y la tarjeta roja a Jorge Figal. En la primera acción, el peruano fue señalado por no ir a la marca del argentino, mientras que en la segunda criticaron que la expulsión llegó luego de que perdiera la pelota por tratar de aguantarla.

"Me gustaría saber por qué Advíncula no salta cuando viene el córner que cabecea Otamendi", "Advíncula debería haber tirado un centro", "Figal tuvo un buen partido. El único error fue la roja que fue en gran parte de Advíncula", "En el gol de Otamendi, Advíncula va libre, sin marca, al vértice del área y no salta a cabecear", expresaron los enojados seguidores boquenses.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El próximo partido de Boca Juniors en este Mundial de Clubes 2025 será el choque ante Bayern Múnich, por la fecha 2 del grupo C, el viernes 20 de junio a las 8.00 p. m. (hora peruana).