Christian Cueva sigue de malas en Ecuador. El último sábado 12 de julio, Emelec cayó 2-0 ante LDU en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la fecha 20 de la LigaPro. Este resultado volvió a complicar al Bombillo, ya que lo dejó en zona de descenso. Una vez terminado el compromiso, los jugadores fueron duramente criticados por los hinchas y la prensa. 'Aladino' no se salvó y recibió un duro calificativo de Máximo Banguera, exportero de la selección ecuatoriana.

El ahora panelista deportivo se inmiscuyó en un debate sobre el actual presente de Emelec. Si bien señaló que todo el equipo eléctrico no atraviesa un buen momento, hizo especial hincapié en el nivel de Christian Cueva, quien llegó con el cartel de ser el mejor fichaje.

Exportero de Ecuador critica a Cueva tras derrota de Emelec

En el programa 'Sin Códigos', el periodista Michael Endara mencionó que algunos jugadores que han llegado al 'Bombillo' no pueden ser considerados como refuerzos, a excepción de Christian Cueva y José Cevallos.

"Los que vinieron no son refuerzos, solo Christian Cueva y José Cevallos. Acá quiero ser claro, cuando digo paciencia son dos o tres partidos, después se medirá con la misma vara", señaló desde un principio.

No obstante, el exfutbolista Máximo Banguera se opuso a ese comentario, señalando que el peruano no ha demostrado nada. "Dijeron que Cueva era la mejor contratación, pero finalmente no ha demostrado todavía", expresó.

En medio de la discusión, uno de los panelistas contradijo las palabras del recordado arquero de Ecuador al afirmar que "Cueva es lo más claro que tiene Emelec". Sin embargo, esta afirmación provocó que Banguera le recordara que no había presenciado el partido contra LDU de Quito. "Para mí, no has visto el partido ante LDU", sentenció.

¿Cuándo es el próximo partido de Emelec con Christian Cueva?

Después de caer ante LDU Quito, Emelec tendrá que enfrentarse a Mushuc Runa en un duelo trascendental por el descenso. El choque se disputará el próximo domingo 20 de julio, a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). La transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol.