Enzo Fernández se sinceró luego de ganar el Mundial de Clubes con el Chelsea: ''Cuando llegué la pasé mal''

El futbolista argentino Enzo Fernández ha sido una pieza clave en la reciente conquista del Mundial de Clubes 2025 con el Chelsea. El exjugador de River Plate se destacó como uno de los líderes del equipo inglés, demostrando su invaluable influencia en el campo para consolidarse como uno de los pilares del conjunto londinense.

La abultada victoria del Chelsea en la final ante el París Saint Germain por 3-0 le permitió al combinado británico dar un golpe sobre la mesa y conseguir su segundo título de Mundial de Clubes, tal como lo hizo en 2021 ante el Palmeiras.

Las dificultades que ha tenido Enzo Fernández durante su estadía en el Chelsea

El volante del Chelsea, Enzo Fernández, de 24 años, compartió las dificultades que enfrentó durante su adaptación a la Premier League: “Tuve que empezar a entrenar más, a prepararme más en la semana y a hacer entrenamientos extras”. Además, habló sobre las exigencias del equipo, especialmente después de un primer año complicado marcado por lesiones y un rendimiento por debajo de sus expectativas.

"El primer año no me daba, no me sentía bien, hasta tuve lesiones. Y ahí comenzó el trabajo: empecé a contactar a profes hasta que encontré el acertado. Empecé a sentirme bien y, a lo largo del tiempo, creo que fui encontrando resultados y me fui sintiendo muy bien dentro de la cancha", detalló.

El buen presente de Enzo Fernández con el Chelsea

Después de la victoria del Chelsea en el Mundial de Clubes, Enzo Fernández ha sido clave en la destacada campaña del equipo. Tras el pitazo final y en medio de las celebraciones, el popular ‘Gardelito’ resaltó el resultado de su esfuerzo, lo que refleja su excelente nivel futbolístico: “Esta temporada fue muy buena a nivel personal, en asistencias y goles, títulos en el club. Es lo que venía buscando. Llegué a una institución muy grande como Chelsea, sabía que estaba en una situación difícil”, concluyó.