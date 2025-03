¿Quién es Enzo Fernández, el homónimo del campeón argentino que enfrentó a la 'U' con Sport Huancayo?

El partido entre Universitario de Deportes vs Sport Huancayo no solo dejó una victoria por parte del cuadro crema. Un dato curioso no pasó desapercibido en este enfrentamiento, pues tuvimos la presencia de Enzo Fernández jugando por el conjunto huancaíno hasta el minuto 78. Y no estamos hablando del seleccionado por Lionel Scaloni, pero sí un compatriota suyo.

Con 32 años, en una trayectoria que le hizo pasar por diferentes clubes de Argentina y ahora está en el Rojo Matador, equipo que cayó derrotado por 2-0 ante Universitario de Deportes en la jornada 6 que se disputó en el Estadio Monumental U. El futbolista nacido en San Juan llamó la atención por el homónimo en su nombre con el futbolista del Chelsea.

¿Quién es Enzo Fernández y en qué equipos jugó?

El delantero argentino juega actualmente en Sport Huancayo, luego de haber pasado por diferentes equipos de Argentina. La mayor parte de su trayectoria estuvo en la segunda división de su país y su primer partido en primera fue cuando salió a Ecuador en Mushuc Runa SC. Posterior a ello, se puso la camiseta de Gimnasia y Tiro y Sport Huancayo, respectivamente.

Club Deportivo Desamparados Sub-20 - Argentina

Club Deportivo Desamparados - Argentina

Club Atlético Sportivo de 25 de Mayo - Argentina

Boxing Club - Argentina

Sansineta - Argentina

Villa Dálmine - Argentina

Ciudad Bolívar - Argentina

Almagro - Argentina

Mushuc Runa SC - Ecuador

Gimnasia y Tiro - Argentina

Sport Huancayo - Perú

¿Cómo quedó el Universitario vs Sport Huancayo?

El equipo dirigido por Fabián Bustos logró una contundente goleada en el estadio Monumental U y quedó listo para recibir a River Plate. A pesar de que el Rojo Matador supo dominar el balón, no tuvieron eficacia para definir los goles y cayeron derrotados. El próximo partido jugarán ante Deportivo Garcilaso en Huancayo por la jornada 7 de la Liga 1 2025.

Por su parte, Universitario de Deportes hará su debut en la Copa Libertadores, donde recibirá a uno de los más grandes de Argentina: River Plate. En su debut por el torneo internacional, los cremas tienen la difícil labor de sumar 3 puntos que los hagan soñar con la clasificación a octavos de final.