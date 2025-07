El París Saint Germain se encuentra en el ojo público del fútbol mundial luego de conquistar recientemente la Champions League y su clasificación a la final del Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, pocos recuerdan que en su historia jugó un delantero peruano nacido en 1997: Charles Guelly. Hijo de padre franco-beninés y madre peruana, Guelly formó parte de las divisiones inferiores del multicampeón club parisino y dejó huella en su paso por la cantera del club francés.

Luego de su paso por el cuadro parisino, Charles Guelly estuvo jugando en varios equipos universitarios de los Estados Unidos. Foto: Hudl

¿Cómo fue paso por el PSG?

Durante su carrera como jugador profesional, Charles habló en su momento sobre sus características como futbolista y las virtudes que le permitieron brillar en las canteras del equipo francés: “En mi club, el entrenador me hace jugar de ‘9’ y un compañero ocupa la posición detrás de mí. Cuando él sube, yo bajo para ocupar su puesto de volante. Lo cierto es que soy atacante y me gusta habilitar y anotar”, añadió.

A pesar de haber formado parte de las canteras del cuadro parisino, Charles Guelly no pudo consolidarse en el primer equipo. En las filas del elenco francés, desde 2010 hasta 2014, alternó varias veces con el equipo alterno. Sin embargo, al no tener espacio, pasó a jugar en clubes universitarios de Estados Unidos como los Drury Panthers y los Western Mass Pioneers.

¿Cuál fue el último equipo de Charles Guelly en el fútbol profesional?

El último club en el que jugó fue en 2018, en el Demize NPSL de la Tercera División del fútbol estadounidense. Posteriormente, al no despegar su carrera como profesional, decidió poner fin a su corta trayectoria como futbolista.

Su sueño de vestir la camiseta de la selección peruana

Charles Guelly manifestó anteriormente su deseo de pertenecer a la selección peruana: “Ese es mi sueño. Nací y crecí en Francia, pero tengo las raíces peruanas muy marcadas. Hasta ahora no he tenido contacto con gente de la FPF. Me gustaría ser parte de la selección que juegue el Sudamericano Sub 20 en 2015”, dijo Charles Guelly hace varios años.