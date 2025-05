La tensión aumenta en La Florida. Sporting Cristal no atraviesa su mejor momento en el plano deportivo y la interna del club comienza a calentarse con una posible reestructuración del plantel profesional. El periodista Gonzalo Núñez reveló que Paulo Autuori ya habría tomado la decisión de ejecutar una purga con miras al Torneo Clausura. Según sus fuentes, el estratega brasileño no está satisfecho con el rendimiento de algunos futbolistas y planea hacer cambios radicales en las próximas semanas.

Según el popular ‘Castor’, el primer nombre en la lista del brasileño es un “lateral derecho que es suplente”, quien habría hecho una compra cuestionable que colmó la paciencia del estratega. Esta información fue complementada con antecedentes de la primera etapa de Autuori en el club, donde aplicó una purga similar y logró resultados inmediatos.

Gonzalo Núñez afirmó en la última edición del programa Exitosa Deportes que Paulo Autuori planea una limpieza interna en Sporting Cristal. La palabra “purga” fue utilizada por el comunicador para describir lo que se avecina en el conjunto rimense. Según el comunicador, el estratega de 68 años no está contento con su actual plantel, por lo que estaría dispuesto a dejar ir a aquellos que muestran un bajo nivel para traer refuerzos.

“Esto me lo dijeron el viernes, de que Autuori está un poco incómodo por el tema de refuerzos y que hay varios que se van. Va a haber purga. Un lateral derecho que es suplente y que se ha gastado 60.000 dólares en un carro y no tiene departamento. Se volvió loco Autuori cuando se enteró de eso”, contó Núñez ante la sorpresa de sus compañeros, quienes trataron de descifrar al jugador en mención.

Si bien no se trata de una información oficial, este escenario no es nuevo para el brasileño. En su primera etapa al frente del club, en el 2002, Autuori separó a cinco referentes del plantel con el objetivo de dar un giro al rendimiento del equipo. Esa decisión, aunque polémica en su momento, terminó dándole la razón al técnico, quien consiguió el campeonato nacional. Con ese antecedente, el DT busca repetir la estrategia y generar un golpe de timón en el grupo.

Diego Rebagliati revela que Paulo Autuori podría irse de Sporting Cristal

Además de la información de Gonzalo Núñez, quien también se refirió sobre Paulo Autuori fue Diego Rebagliati, quien indicó que el técnico podría evaluar su continuidad en Sporting Cristal si no se concretan los refuerzos solicitados. Para Rebagliati, el brasileño no va a permitir que no se refuerce el plantel para el Torneo Clausura, pues siente que con lo que tiene no va a poder pelear el título a fin de año.

“Autuori no les va a permitir eso (no contratar refuerzos). Autuori no va a pelear el Clausura con estos jugadores. Autuori sacó 5 jugadores en el 2002, pero después vino Denis, Pingo, Sergio Junior y el ‘Goyo’ Bernales. Paulo no come vidrio tampoco. Ahorita lo aguanta, trata de hacer lo mejor posible, pone la cara. Pero, si no le refuerzan el equipo a medio año, se va a ir. Autuori no se va a quedar a pelear el Clausura con un tenedor, de ninguna manera”, indicó en su programa de YouTube, ‘Los Reba’.