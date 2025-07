El flamante refuerzo de Alianza Lima, Gaspar Gentile, rompió su silencio previo a su debut con el equipo de La Victoria. El delantero dejó sus primeras sensaciones luego de fichar con el subcampeón de la Liga 1. El atacante también habló sobre Hernán Barcos y Paolo Guerrero e incluso reveló la nueva función que podría ejercer en Alianza Lima.

El futbolista argentino de 30 años plasmará su experiencia en el primer equipo y le dará una mano extra en la ofensiva. Sin duda, la Copa Sudamericana fue una gran vitrina para el exjugador de Cienciano. Néstor Gorosito considera que Gentile se adaptará rápido al estilo de juego del cuadro 'blanquiazul'.

¿Qué dijo Gaspar Gentile a los hinchas de Alianza Lima?

El delantero confesó que el fútbol mostrado por el cuadro aliancista le cae bien. "Por la formación y la verticalidad que hoy está buscando el 'Pipo' me puede servir a mí y le puedo aportar mucho al equipo. Últimamente, también me puedo acomodar por izquierda, todos los años que estuve acá me ha tocado jugar por esa banda. En algún momento me ha tocado jugar por derecha y me fue muy bien, creo que no tendría problema de jugar por ninguno de los dos lados", reveló el Gaspar Gentile.

Sin embargo, reconoció que no es un '9' o un goleador. "Nunca fui un '9' goleador, lo mío siempre fue más de ayudar al equipo en ser más desequilibrante, intentar armar jugadas, ser más de asistencias, me siento mejor cuando me toca asistir al '9' pero últimamente me tocó estar con el gol y es algo lindo", aclaró el futbolista de 30 años de edad en Radio Ovación.

La admiración de Gaspar Gentile por Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima

"Son dos fenómenos que no tienen nada que demostrar, tienen un recorrido bárbaro y uno tiene que aprender de ellos, mirarlos, ver dónde ponen la pelota, a dónde se mueven para saber donde están ubicados", aseguró Gaspar Gentile en Radio Ovación. Finalmente, habló sobre la histórica Copa Sudamericana que disputarán con Alianza Lima.

"Tengo otra linda oportunidad, va a ser un partidazo, es una chance muy linda de mostrarse y más que nada de pasar de fase. Cuando nos tocó ir allá contra Atlético Mineiro, con Cienciano, uno sabe que va a enfrentar a un equipo que tiene muchos jugadores importantes, pero dentro de la cancha todo puede pasar y todo puede salir bien".