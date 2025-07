Tras su implementación en el fútbol peruano a mediados del 2023, el VAR ha tenido diversos cuestionamientos de los equipos. Para algunos, el uso del videoarbitraje no solo en el fútbol peruano, sino en todo el mundo, ha traído justicia. Sin embargo, para otros no ha sido del todo así. Uno de los que fue consultado sobre este tema fue Paolo Guerrero, jugador y capitán de Alianza Lima, quien se mostró crítico con esta tecnología.

En una charla con RPP, el 'Depredador' señaló en primera instancia que la duda que tiene es sobre si esta herramienta finalmente sirve para ayudar al fútbol.

Paolo Guerrero y su crítica al VAR

"Está la ayuda del VAR y hoy por hoy tenemos esa duda de si el VAR ayuda o no al fútbol", declaró. para el mencionado medio. Tras la interrogante sobre si estaba a favor de esta tecnología, el atacante de 41 años aseguró que, tras su experiencia en estos años, le cuesta creer en el videoarbitraje, ya que el error principal está en las jugadas que se optan por revisar.

"Me cuesta un poco creer en el VAR, porque hay algunas jugadas que sí las van a revisar y otras que no. Entonces, yo creo que a veces es mejor esperar la decisión del árbitro que estar dependiendo de si revisan o no", acotó.

Próximo partido de Alianza Lima en la Liga 1 2025

Por la penúltima fecha del Torneo Apertura, Alianza Lima recibirá a Deportivo Binacional en Matute. El partido se jugará este sábado 5 de julio desde las 8.00 p. m. (hora peruana). En territorio nacional, este cotejo se podrá ver por la señal de L1 MAX.