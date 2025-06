La salida de Christian Cueva de Cienciano a Emelec generó mucha controversia. En un inicio, el administrador del elenco imperial, Sergio Ludeña, afirmó que el volante de la selección peruana desembolsó una considerable cantidad para marcharse al balompié ecuatoriano; sin embargo, en las últimas horas, el popular 'Aladino' refutó esta versión y brindó sus descargos.

El futbolista de 33 años señaló que ser realizaron algunas modificaciones en su contrato a inicios de año. En ese sentido, remarcó que fue multado con 20 mil dólares.

Christian Cueva desmiente supuesto pago a Cienciano para marcharse a Emelec

"Yo tenía un contrato con Cienciano hasta fin de año. Yo estuve pasando situaciones personales. Cienciano empezó a cortarme el contrato hasta junio y me colocó una multa de 20 mil dólares. Cuando llega Carlos (Desio), yo las acepté porque quería quedarme y seguir jugando al fútbol (...)", mencionó en un inicio en diálogo con el programa 'Palabra de hincha'.

Durante su relato, Christian Cueva remarcó que Cienciano solo se acercó a conversar con él cuando ya estaba por cerrarse su transferencia a Emelec. En ese sentido, el exvolante de Alianza Lima se refirió las declaraciones de Sergio Ludeña, quien afirmó que el jugador pagó 75 mil dólares para marcharse, e indicó que esto no es cierto y que retuvieron el dinero de los premios que ganó por la campaña en Copa Sudamericana.

"Nadie del club se acercó a mí, en este caso el señor Ludeña, a querer darme una propuesta... Seguí conversando con Emelec. Lo hago porque es mi trabajo y de esto vivo. A principios de junio hago de conocimiento esta situación y se los hago saber a la gente del club. Yo le dije mi intención de salir, independientemente de que sea Emelec o no. Cuando se les dijo que era Emelec y todo, recién me hicieron una llamada para decirme que me devolvían el contrato hasta fin de año y la multa que me pusieron. Todo eso ya estaba pactado desde inicios de año y se cambió. Yo acepté, pero no es una negociación para seguir. Esto no es que sea el club, lo hacen las personas encargadas del club", explicó.

"Yo nunca lo vi (Sergio Ludeña) dar una conferencia tan grande. Tal vez me equivoco, pero nunca lo vi. Lo hace, no sé con qué fin, también tengo que hablar sobre los premios de Conmebol en el que están involucrados ciertas personas. (...). Yo solo quise adelantar mi salida para llegar a Emelec. Lo que él dice que he pagado es totalmente falso. A mí se me retuvo todo el dinero ganado en la Copa (Sudamericana) para poder salir", concluyó.

¿Qué dijo el administrador de Cienciano sobre la salida de Christian Cueva?

Hace algunos días, Ludeña remarcó que Emelec no realizó ningún desembolso para contratar a Christian Cueva. Además, enfatizó que el propio jugador abonó el monto.

"No hubo una transferencia de Emelec, lo que hubo fue una transferencia del jugador por los días de contrato que nos quedaban. No hubo mucho margen de negociación porque su contrato era hasta el fin del Apertura (...). Fue un rango de 75 mil dólares, pero siempre teniendo un punto de partida. Estábamos a 15 o 20 días de no recibir un dólar. Hay que tener claro que esto fue una renuncia a Cienciano; entonces, ahí cambian los conceptos y criterios a analizar. ", sostuvo en conversación con el periodista Gustavo Adriánzen.