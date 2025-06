Jorge Célico afronta un panorama complicado en Emelec y no está garantizada su permanencia en el banquillo. Foto: composición LR/DSports/API

Jorge Célico afronta un panorama complicado en Emelec y no está garantizada su permanencia en el banquillo. Foto: composición LR/DSports/API

Christian Cueva se estrenó como goleador de Emelec en el fútbol ecuatoriano; sin embargo, la actuación del talentoso volante de la selección peruana fue opacada por el empate 1-1 que sufrió su equipo contra la Universidad Católica de Quito, el cual no le permite escapar de la zona de descenso.

El resultado no dejó nada contento al entrenador Jorge Célico, quien sorprendió con sus declaraciones en conferencia de prensa. El experimentado estratega argentino apuntó contra sus futbolistas y señaló que "tuvieron miedo de ganar".

Jorge Célico y su lapidaria crítica contra sus jugadores de Emelec

“Se los dije a los jugadores. No tengo miedo de volverlo a repetir, se metieron atrás porque les dio la gana de meterse atrás, en vez de presionar y salir rápido”, manifestó ante los medios.

Al presentar su argumento, Célico indicó que sus recientes actuaciones en el certamen están influyendo en el equipo y, por ello, decidieron adoptar una posición defensiva cuando estaban adelante en el marcador.

“Pusimos gente rápida por izquierda y a Castelli fresco para contragolpear. Creo que pasamos esto porque tenemos miedo a ganar, lo tenemos por todo lo que hemos vivido, por lo que pasó el fin de semana pasado (ante Delfín), tenemos miedo a ganar, que es peor que el miedo a perder. Por eso nos empataron, porque sin jugar tan bien debimos haber hecho dos o tres goles más”, concluyó.

DT de Emelec se retractó tras criticar a sus jugadores

Al ser consultado sobre sus duras palabras, el técnico de 60 años reafirmó que existe un “temor a ganar”; no obstante, se rectificó por mencionar que a sus jugadores les dio la gana de meterse atrás.

“No, no es la gana. No malinterpretemos las cosas, hay un temor a ganar que se viene evidenciando inclusive en la etapa anterior. Si dije eso (la gana) me retracto, digo que el jugador inconscientemente empezó a defender ese resultado”, concluyó.

¿Qué dijo Christian Cueva tras anotar en empate de Emelec?

Al finalizar el partido, Christian Cueva se pronunció sobre el complicado momento que afronta Emelec en la LigaPro. ‘Aladino’ se mostró confiado en revertir esta situación.

“Como cada partido. Todo partido es una final y así hay que tomarlo. Hubiese sido muy feliz con los tres puntos hoy, pero así es, ya pasó. Ahora a pensar en el partido siguiente porque tenemos que salir del momento que estamos. Al final, es fútbol. Se gana y la cosa cambia. Hay que seguir trabajando”, indicó en zona mixta.