Boca Juniors sufrió un nuevo golpe en su historial al quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 tras empatar 1-1 con el Auckland City, un equipo semiprofesional. Esto despertó una ola de críticas, entre ellas la del periodista Martín Liberman, quien recordó el partido de los xeneizes frente a Alianza Lima con duros calificativos hacia el conjunto peruano.

"Jugó con Alianza Lima que es un equipo medio nivel, medio pelo del fútbol de Sudamérica”, fueron las palabras del comunicador. Sin embargo, los hinchas blanquiazules no se hicieron esperar y criticaron el accionar del periodista, quien tuvo que salir hablar mediante su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Martín Liberman a los hinchas de Alianza Lima?

El comunicador argentino publicó un video en Instagram en el que se refiere a sus palabras tras la derrota de Boca Juniors. El periodista reafirmó sus declaraciones sobre el cuadro íntimo y contó que está recibiendo amenazas. “A todos los hinchas de Alianza Lima que me están faltando el respeto, que me están amenazando, escúchenme una cosa. Nadie quiere al fútbol peruano como yo, nadie ha sido respetuoso de su seleccionado como yo. ¿Cómo no voy a poder decir que Alianza Lima es un equipo de medio pelo? Medio pelo significa medio nivel. ¿Me están cargando? Si es la verdad, es un equipo de nivel medio”, dijo.

Estas palabras, con las que Liberman pretendía justificar ante los aficionados blanquiazules su polémica opinión, reavivó la ola de críticas hacia su persona. “No es Flamengo jugando al fútbol, no es Liga de Quito que gana las Copas Libertadores; no es Boca o River. ¿Cómo se pueden enojar porque diga eso? ¿Qué dije de malo? O sea, puedo decir que Boca es una vergüenza, pero no que Alianza Lima es medio pelo”. añadió.

¿Por qué Martín Liberman mencionó a Alianza Lima al hablar de Boca Juniors?

Al hacer el recuento sobre los fracasos de Boca Juniors en este 2025, Liberman hizo énfasis en la eliminación del equipo azul y oro a manos de Alianza, por la fase 2 de la Copa Libertadores, a inicios de año. Aquella vez, los íntimos se impusieron en la tanda de penales tras igualar 2-2 en el marcador global de la llave.