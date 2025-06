Liberman liquida a Advíncula tras el papelón de Boca Juniors ante Auckland City en el Mundial de Clubes 2025: "Se acabó"

Martín Liberman, fiel a su estilo, cuestionó la pésima imagen mostrada por Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025. El experimentado periodista deportivo quedó sorprendido por el empate del excampeón de la Copa Libertadores ante el humilde Auckland City en el cierre de la fase de grupos. El cuadro argentino no ganó ni un partido en el torneo luego de empatar con Benfica, perder con Bayern Múnich e igualar con el monarca de Oceanía.

El comunicador, en su canal de YouTube, no tuvo piedad y arremetió contra el pobre rendimiento de Luis Advíncula. Es importante destacar que el lateral peruano también fue señalado por el mal despeje que hizo ante el Bayern Múnich que acabó en gol de Harry Kane y en la eliminación ante Alianza Lima por la Copa Libertadores volvió a desentonar . Sin duda, una complicada temporada para 'Bolt'.

¿Qué dijo Martín Liberman sobre Luis Advíncula luego del papelón ante Auckland City?

Martín Liberman explotó contra el defensa lateral peruano por su mal rendimiento en la primera mitad del año. "Ya está, se acabó, ciclo cumplido para Luis Advíncula y el 70% del plantel de Boca Juniors: Ya basta de Figal, Saracchi, Fabra, Palacios, Giménez, Advíncula, Cavani, Rojo... No veo cuál es la salida", exclamó el recordado conductor de Fox Sports. Asimismo, sobre el futuro del equipo, afirmó que necesitan una reestructuración completa. Para él, varios jugadores, incluido Luis Advíncula, deben dar un paso al costado.

¿Qué dijo Liberman sobre Alianza Lima al analizar a Boca Juniors?

"Por segundo año consecutivo Boca desprestigia su marca, le quita valor porque no juega copas internacionales, no juega la Copa Libertadores porque no le dio la nafta para conseguir puntos frente a equipos que juntan las monedas en el torneo local argentino", dijo en un primer momento en su programa streaming.

Luego, el comunicador se refirió a Alianza Lima como un equipo de "medio pelo" a nivel sudamericano, al cual no le pudo ganar en calidad de local. "Jugó con Alianza Lima que es un equipo medio nivel, medio pelo del fútbol de Sudamérica y no le pudo hacer un gol más en la cancha de Boca, va al Mundial de Clubes y no le gana al único equipo amateur que participa del certamen, al que los otros dos equipos le habían marcado 16 goles", agregó.